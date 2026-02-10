Ông Trump dọa ngăn khánh thành cây cầu nối Mỹ với Canada

Ông Trump dọa sẽ ngăn việc khánh thành cây cầu trị giá 4,7 tỷ USD nối liền tỉnh Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng hai nước leo thang.

"Tôi sẽ không cho phép cây cầu này đi vào hoạt động cho đến khi Mỹ được bồi hoàn đầy đủ tất cả những gì chúng tôi đã cung cấp cho họ, và quan trọng hơn là cho đến khi Canada đối xử với Mỹ bằng sự công bằng, tôn trọng mà chúng tôi xứng đáng nhận được. Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 5/2. Ảnh: AFP

Bài đăng của ông Trump đề cập cây cầu 6 làn xe trị giá 4,7 tỷ USD, hoàn toàn do chính phủ Canada tài trợ, nối liền tỉnh bang Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ. Công trình được đặt theo tên huyền thoại khúc côn cầu quá cố người Canada Gordie Howe, khởi công năm 2018 và dự kiến khai thông trong đầu năm nay.

Ông Trump phàn nàn rằng Canada sở hữu cả hai phía cây cầu và "hầu như" không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Mỹ để xây dựng công trình này. Theo ông, Mỹ nên sở hữu "ít nhất một nửa" cây cầu.

"Ngoài những chuyện đó, Thủ tướng Canada Mark Carney giờ đây còn muốn ký thỏa thuận với Trung Quốc, động thái sẽ nuốt chửng Canada, còn chúng tôi chỉ nhận được phần thừa. Tôi không cho là mọi chuyện sẽ như vậy", ông Trump nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng bày tỏ ủng hộ xây dựng cây cầu này. Trong tuyên bố chung hồi năm 2017 giữa ông Trump với thủ tướng Canada khi đó Justin Trudeau, hai lãnh đạo mô tả công trình là "liên kết kinh tế quan trọng giữa hai quốc gia".

Cầu Gordie Howe trong quá trình thi công hồi tháng 4/2025. Ảnh: AFP

Mỹ đã dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, sau khi ông Carney thăm Bắc Kinh tháng trước và ký thỏa thuận sơ bộ trên nguyên tắc nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại với Trung Quốc.

Ông Trump nhiều lần căng thẳng với Canada về thương mại kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Ông từng kêu gọi sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ, song ít nhắc lại vấn đề này trong những tháng gần đây.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy sĩ tháng trước, Thủ tướng Canada cho rằng "hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang rạn nứt" và các quốc gia phải thích nghi thực tế mới. Tổng thống Mỹ tức giận chỉ trích phát biểu này, đồng thời rút lại lời mời Canada tham gia Hội đồng Hòa bình do ông khởi xướng.

Huyền Lê (Theo AFP, CBC)