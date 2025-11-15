Ông Trump dọa kiện, đòi BBC bồi thường tới 5 tỷ USD

Tổng thống Trump nói sẽ kiện BBC và đòi nhà đài này bồi thường tới 5 tỷ USD vì bê bối cắt ghép bài phát biểu của ông.

"Chúng tôi sẽ kiện họ, đòi bồi thường từ 1-5 tỷ USD, có thể là vào tuần tới. Tôi nghĩ mình phải làm như vậy. Họ thậm chí còn thừa nhận đã gian dối", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một ngày 14/11.

Ông Trump nói thêm người dân Anh rất tức giận về những chuyện đã xảy ra, vì BBC đã thể hiện họ là tin giả. Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ nêu vấn đề của BBC với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

"Tôi sẽ gọi cho ông ấy vào cuối tuần. Thực ra ông ấy đã gọi cho tôi trước, ông ấy rất xấu hổ", Tổng thống Mỹ nói về Thủ tướng Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một ngày 14/11. Ảnh: AP

Chủ tịch BBC Samir Shah trước đó gửi thư tới Nhà Trắng, xin lỗi Tổng thống Trump vì sự cố chỉnh sửa bài phát biểu của ông. Tuy nhiên, nhà đài này từ chối yêu cầu bồi thường, nói rằng không có đủ căn cứ để ông Trump kiện họ với cáo buộc "phỉ báng".

Nhóm luật sư của Tổng thống Trump hồi đầu tuần đã yêu cầu BBC gỡ toàn bộ nội dung có chứa đoạn video đã bị cắt ghép, đồng thời đe dọa nhà đài này có thể đối mặt với vụ kiện cùng mức bồi thường không dưới 1 tỷ USD.

Bê bối cắt ghép phát biểu khiến tổng giám đốc BBC từ chức Phó tổng biên tập Gordon Rayner của Telegraph phân tích đoạn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị BBC cắt ghép. Video: Telegraph

Trong một tập của loạt phim tài liệu Panorama được phát sóng trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, BBC cắt ghép video phát biểu của ông Trump vào ngày bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021, khiến công chúng hiểu sai thành Tổng thống Mỹ khích lệ người biểu tình cùng ông "chiến đấu hết mình". Tuy nhiên, thực tế ông Trump nói "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".

