Ông Trump dọa kiện BBC, đòi một tỷ USD bồi thường

Tổng thống Trump dọa kiện BBC với mức bồi thường 1 tỷ USD sau bê bối đài này cắt ghép phát biểu của ông vào ngày bạo loạn Đồi Capitol.

Nhóm luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/11 gửi thư tới BBC, cho nhà đài này thời hạn tới ngày 14/11 để gỡ toàn bộ nội dung có chứa đoạn video ông phát biểu vào ngày bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021 đã bị cắt ghép. BBC cũng phải xin lỗi và "bồi thường thỏa đáng" cho Tổng thống về những tổn hại họ gây ra cho ông.

"Nếu BBC không tuân thủ, Tổng thống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi các quyền hợp pháp và công bằng với bản thân ông, trong đó có việc đệ đơn kiện đòi bồi thường không dưới 1 tỷ USD", luật sư của ông Trump viết.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 7/11. Ảnh: AP

Theo nhóm pháp lý của Tổng thống Mỹ, "những tuyên bố bịa đặt được BBC phát sóng" đã phát tán rộng rãi trên nhiều phương tiện, tiếp cận hàng chục triệu người toàn thế giới. Hậu quả là khiến ông Trump phải chịu tổn thất nặng nề về tài chính lẫn danh tiếng.

BBC cho biết đã nhận được thư và sẽ sớm phản hồi.

Telegraph trước đó công bố tài liệu nội bộ của BBC được biên soạn bởi Michael Prescott, người được thuê để tư vấn cho đài truyền hình Anh về các tiêu chuẩn và hướng dẫn biên tập. Tài liệu tiết lộ BBC đã cắt ghép video phát biểu của ông Trump vào ngày bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021, tạo ấn tượng Tổng thống Mỹ khích lệ người biểu tình rằng ông sẽ cùng họ "chiến đấu hết mình".

Tuy nhiên, trong thực tế, ông Trump nói rằng "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".

Bê bối cắt ghép phát biểu khiến tổng giám đốc BBC từ chức Phó tổng biên tập Gordon Rayner của Telegraph phân tích đoạn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị BBC cắt ghép. Video: Telegraph

"Tôi đã xem và thấy chương trình thiếu khách quan, nghiêng hẳn về quan điểm chống ông Trump. Số lượng người chỉ trích ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa áp đảo người ủng hộ ông. Việc phân tích lý do khiến ông Trump được ủng hộ cũng không đầy đủ", Prescott đánh giá.

Tổng giám đốc BBC Tim Davie và CEO bộ phận tin tức Deborah Turness ngày 9/11 từ chức vì bê bối này. Chủ tịch BBC Samir Shah sau đó cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đài này nên khách quan hơn.

Ngọc Ánh (Theo AFP)