Ông Trump dọa cắt ngân sách các trường cho phép 'biểu tình trái phép'

Tổng thống Trump cảnh báo ông sẽ cắt ngân sách các trường cho phép "biểu tình bất hợp pháp", trục xuất hoặc tống giam những người dẫn đầu biểu tình.

"Tất cả khoản ngân sách liên bang sẽ dừng lại đối với bất cứ trường học, cao đẳng hoặc đại học nào cho phép biểu tình bất hợp pháp", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/3 cho biết.

Ông Trump cảnh báo những người dẫn đầu biểu tình sẽ bị trục xuất vĩnh viễn về nước hoặc bị bắt giam nếu là người nhập cư. Công dân Mỹ sẽ bị đuổi học hoặc bị bắt, tùy vào tội danh họ phạm phải.

Tổng thống đưa ra tuyên bố sau loạt vụ biểu tình của sinh viên tại các trường đại học tại Mỹ năm ngoái để phản đối chiến dịch của Israel ở Dải Gaza. Những cuộc biểu tình này làm dấy lên nhiều cáo buộc liên quan đến hành vi bài Do Thái.

Lều trại của người biểu tình trong khuôn viên Đại học Columbia tháng 4/2024. Ảnh: AP

Chính phủ Mỹ ngày 3/3 thông báo đang cân nhắc hủy bỏ các hợp đồng trị giá hơn 50 triệu USD với Đại học Columbia ở New York. Nhiều cuộc biểu tình phản đối Israel đã diễn ra tại đây năm ngoái. Quốc hội Mỹ khi đó chất vấn các lãnh đạo Đại học Columbia về cáo buộc liên quan tới hành vi bài Do Thái, cũng như liệu họ đã bảo vệ an toàn đầy đủ cho các sinh viên Do Thái hay không.

Tổng thống Trump tháng trước thành lập nhóm chuyên trách chống chủ nghĩa bài Do Thái tại các trường học. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon nói nhóm đang xem xét lại các khoản ngân sách dành cho Đại học Columbia.

"Người Mỹ hơn một năm nay kinh hoàng chứng kiến cảnh sinh viên Do Thái bị tấn công hoặc quấy rối tại các trường đại học danh giá. Các trường nhận ngân sách liên bang có trách nhiệm bảo vệ tất cả sinh viên", bà McMahon nói.

Bộ trưởng McMahon cho rằng Đại học Columbia "rõ ràng không thực hiện đúng nghĩa vụ", khiến nhiều người đặt câu hỏi nghiêm túc về năng lực của trường trong tiếp tục hợp tác với chính phủ Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)