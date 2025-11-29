Ông Trump dọa cắt hỗ trợ Honduras nếu ứng viên cánh hữu thất cử

Ông Trump tuyên bố ủng hộ ứng viên tổng thống cánh hữu Nasry Asfura của Honduras, cảnh báo cắt hỗ trợ nước này nếu Asfura thất cử.

"Nếu ông ấy không thắng, Mỹ sẽ không tiếp tục ném tiền qua cửa sổ, bởi một lãnh đạo sai lầm có thể mang lại hậu quả thảm họa cho bất kỳ quốc gia nào", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/11 viết trên Truth Social, đề cập đến Nasry Asfura, ứng viên cánh hữu trong cuộc bầu cử tổng thống Honduras sẽ diễn ra ngày 30/11.

Ông Trump tái khẳng định ủng hộ với Asfura, đồng thời cảnh báo rằng tương lai các khoản hỗ trợ của Mỹ dành cho Honduras có thể phụ thuộc vào chiến thắng của Asfura.

Tổng thống Mỹ còn tuyên bố sẽ ân xá Juan Orlando Hernandez, tổng thống Honduras nhiệm kỳ 2014-2022. Hernandez bị tòa án Mỹ kết án 45 năm tù hồi năm ngoái với tội danh tiếp tay vận chuyển khoảng 400 tấn cocaine vào Mỹ. Ông bị dẫn độ sang Mỹ chỉ vài tuần sau khi rời nhiệm sở năm 2022, thời điểm Tổng thống Xiomara Castro theo cánh tả vừa lên nắm quyền ở Honduras.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 17/11. Ảnh: AP

Asfura, 67 tuổi, là doanh nhân xây dựng và từng giữ chức thị trưởng ở thủ đô Tegucigalpa. Ông Asfura phủ nhận mình có liên hệ cá nhân với ông Hernandez nhưng vẫn hoan nghênh sự ủng hộ từ Tổng thống Trump.

Ông bước vào cuộc đua "tam mã" quyết liệt với luật sư cánh tả Rixi Moncada và người dẫn chương trình truyền hình Salvador Nasralla, cũng có lập trường cánh hữu. Ông Trump cáo buộc Nasralla, 72 tuổi, tham gia tranh cử với mục đích giành phiếu từ ông Asfura và ngăn phong trào cánh hữu ở Honduras.

Lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích Moncada, người được xem là người kế tục đường lối chính trị của Castro, cho rằng nếu bà chiến thắng thì đó cũng là thắng lợi cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và "những kẻ khủng bố ma túy".

Động thái can thiệp của Tổng thống Trump vào bầu cử Honduras diễn ra giữa lúc Mỹ đang tiến hành chiến dịch chống ma túy tại Mỹ Latin, với hàng loạt cuộc tập kích trên biển đã khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Mỹ những tháng qua gia tăng hiện diện quân sự gần Venezuela với nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu ngầm và tiêm kích tàng hình tại vùng Caribe. Tổng thống Trump tuyên bố đang xem xét phương án tấn công các mục tiêu ma túy trên đất liền tại nước này.

Thanh Danh (Theo AFP)