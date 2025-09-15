Ông Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Washington

Tổng thống Trump nêu khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington, sau khi Thị trưởng Bowser tuyên bố cảnh sát thành phố sẽ không hợp tác với ICE.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho "những người dân chủ cánh tả cực đoan" đã gây áp lực buộc Thị trưởng Washington Muriel Bowser phải ra tuyên bố sẽ ngừng hợp tác với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Ông cảnh báo khi điều đó xảy ra, "tội phạm sẽ quay trở lại".

"Gửi tới người dân và doanh nghiệp ở thủ đô Washington. Đừng lo lắng, tôi sẽ hỗ trợ mọi người và không để điều đó xảy ra. Tôi sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và đặt thành phố dưới sự kiểm soát trực tiếp của liên bang khi cần thiết", ông Trump viết.

Tổng thống Trump trả lời báo chí tại sân bay ở Morristown, bang New Jersey, Mỹ, ngày 14/9. Ảnh: AP

Văn phòng của Thị trưởng Bowser chưa phản hồi về bình luận của ông Trump.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đặt sở cảnh sát thủ đô dưới sự kiểm soát trực tiếp của liên bang và cử lực lượng hành pháp liên bang, trong đó có các đặc vụ ICE, tới làm nhiệm vụ ở Washington. Chưa rõ khi nào nhiệm vụ của lực lượng này kết thúc.

Ông Trump khẳng định nhờ các động thái nói trên, Washington đã "chuyển từ một trong những thành phố nguy hiểm và đầy rẫy tội phạm giết người nhất ở Mỹ và thậm chí trên toàn thế giới, thành một trong những nơi an toàn nhất chỉ trong vài tuần".

Thị trưởng Bowser từng ca ngợi quyết định của ông Trump đã giúp giảm mạnh tội phạm và ký lệnh yêu cầu lực lượng hành pháp thành phố phối hợp với lực lượng liên bang. Tuy nhiên, bà Bowser sau đó tuyên bố cảnh sát Washington sẽ không hợp tác với ICE.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)