Ông Trump dọa áp thuế các nước không ủng hộ Mỹ kiểm soát Greenland

Tổng thống Trump cảnh báo có thể áp thuế quan lên những quốc gia không ủng hộ Mỹ sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch.

"Tôi có thể áp thuế quan lên các nước không hợp tác trong vấn đề Greenland, vì chúng ta cần hòn đảo ấy cho an ninh quốc gia. Tôi có thể hành động như vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 16/1, nhưng không nêu chi tiết.

Tổng thống Mỹ so sánh lời đe dọa áp thuế lần này giống như lần ông cảnh báo áp thuế lên các đồng minh châu Âu hồi năm ngoái, liên quan tới giá bán sản phẩm thuốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 16/1. Ảnh: AP

Khi được phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO nếu liên minh không giúp Washington kiểm soát Greenland hay không, Tổng thống Trump đáp rằng vấn đề "sẽ được xem xét" và Mỹ đang đàm phán với NATO về hòn đảo.

"Chúng ta rất cần Greenland cho an ninh quốc gia. Nếu không có hòn đảo đó, sẽ có lỗ hổng trong an ninh quốc gia, đặc biệt là khi đề cập tới những gì chúng ta đang làm liên quan đến Vòm Vàng", ông đề cập tới kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của mình.

Các nước thành viên NATO tại châu Âu trong những ngày gần đây đã thể hiện ủng hộ Đan Mạch và Greenland trước những lời đe dọa leo thang của ông Trump, một số nước đã cử binh sĩ tới hòn đảo để thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định phải kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này. Các quan chức Đan Mạch và Greenland hôm 14/1 tới Nhà Trắng họp với Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng chưa đạt được nhất trí về tương lai hòn đảo.

Một số nước châu Âu sau đó tuyên bố triển khai quân đến Greenland trong nỗ lực tăng cường an ninh cho hòn đảo. Tuy nhiên, Nhà Trắng tuyên bố lực lượng châu Âu hiện diện ở Greenland không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)