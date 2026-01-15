Ông Trump dịu giọng về Greenland

Ông Trump bày tỏ tin tưởng "mọi thứ sẽ ổn thỏa" sau cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ với Đan Mạch và Greenland.

"Tôi có quan hệ rất tốt với Đan Mạch, chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thỏa", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 14/1, sau cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Mỹ, Đan Mạch và Greenland.

Ông Trump cảnh báo Đan Mạch "không có khả năng làm gì" nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn kiểm soát Greenland, nhấn mạnh rằng Mỹ "có thể làm mọi thứ".

Đây là lần đầu lãnh đạo Mỹ tỏ ra hòa giải về vấn đề Greenland và đề cập lợi ích của Đan Mạch, dù vẫn khẳng định ông không loại trừ phương án nào đối với hòn đảo. Trước khi cuộc họp diễn ra, Tổng thống Trump đã bình luận gay gắt về Greenland, nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận việc không có hòn đảo này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AP

Phát biểu sau cuộc gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho rằng Mỹ kiểm soát Greenland là "hoàn toàn không cần thiết".

Ông thừa nhận không thể thay đổi lập trường của Washington về Greenland, nhưng vẫn đánh giá cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng. "Chúng tôi vẫn còn những bất đồng cơ bản, nhưng cũng chấp nhận sự khác biệt đó", ông nói.

Hai bên sẽ thành lập một ủy ban để nhóm họp trong vài tuần nhằm xem liệu có thể đạt tiến triển nào hay không.

Đan Mạch trước đó cam kết tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, thông báo tổ chức các cuộc diễn tập với sự tham gia của máy bay và tàu chiến, cùng với sự góp mặt của lực lượng Thụy Điển. Đức và Pháp cùng ngày cũng tuyên bố sẽ gửi quân đến Greenland.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland cũng có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Đan Mạch và các đồng minh châu Âu từng nhiều lần phản đối những lời đe dọa của ông Trump về khả năng Mỹ kiểm soát Greenland. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo một cuộc tấn công vào Greenland sẽ là dấu chấm hết cho NATO và cấu trúc an ninh được hình thành sau Thế chiến II.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)