Ông Trump điều trùm biên giới tới Minnesota quản lý ICE

Tổng thống Trump điều trùm biên giới Tom Homan tới Minnesota để quản lý các hoạt động của ICE, sau vụ sĩ quan liên bang bắn chết người.

"Tom cứng rắn nhưng công bằng và sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/1, thông báo về việc điều cố vấn về chính sách di trú Tom Homan tới Minnesota để quản lý các hoạt động thực địa của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại đây.

Tổng thống Trump cho biết thêm "trùm biên giới" Homan "quen biết và yêu mến" nhiều người ở Minnesota, nơi hàng nghìn đặc vụ liên bang đã được triển khai trong những tuần qua để thực hiện chương trình truy quét người nhập cư trái phép lớn nhất từ trước tới nay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng xác nhận rằng ông Homan sẽ quản lý các hoạt động của ICE tại Minnesota "để tiếp tục bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội nguy hiểm".

Ông Tom Homan tại Washington ngày 14/1. Ảnh: AP

Quyết định điều ông Homan tới Minnesota được đưa ra trong lúc Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và nhiều quan chức trong chính quyền đang phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng tăng về khả năng lãnh đạo và phát ngôn của họ ở thành phố Minneapolis thuộc bang này sau các trường hợp đặc vụ liên bang liên tiếp bắn chết người.

Fox News hôm 25/1 đưa tin rằng một số quan chức cấp cao tham gia thực thi luật nhập cư đã "ngày càng cảm thấy bất an và thất vọng với một số tuyên bố mà Bộ An ninh Nội địa đưa ra" sau vụ sĩ quan lực lượng Tuần tra Biên giới bắn chết Alex Pretti, 37 tuổi, tại thành phố Minneapolis.

Bộ trưởng Noem nói rằng quyết định điều động ông Homan tới Minnesota là "tin tốt cho hòa bình, an ninh và trách nhiệm ở Minneapolis". Bà Noem cũng kêu gọi giới lãnh đạo Minnesota hợp tác trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh công cộng.

Minneapolis tháng này xảy ra hai vụ nổ súng chết người liên quan đến các đặc vụ đang truy quét người nhập cư. Vụ đầu tiên xảy ra ngày 7/1 khi nhân viên ICE bắn chết Renee Nicole Good, công dân Mỹ 37 tuổi, trong cuộc chạm trán tại khu dân cư phía nam Minneapolis. Vụ nổ súng gây ra cái chết của Pretti là vụ thứ hai, xảy ra hôm 24/1.

Ngọc Ánh (Theo CNBC, CNN, Yahoo News)