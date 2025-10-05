Ông Trump điều 300 lính vệ binh quốc gia tới Chicago

Tổng thống Mỹ ra lệnh triển khai 300 lính vệ binh quốc gia tới thành phố Chicago để bảo vệ các sĩ quan và tài sản liên bang.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson ngày 4/10 xác nhận Tổng thống Donald Trump đã cho phép điều Vệ binh Quốc gia bang Illinois tới thành phố Chicago để ứng phó "các cuộc bạo loạn và tình trạng vô pháp luật" ở đây.

"Tổng thống Trump sẽ không làm ngơ trước tình trạng vô pháp đang hoành hành ở các thành phố Mỹ", bà Jackson nói.

Các đặc vụ liên bang tại Chicago, Mỹ, ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Thống đốc JB Pritzker, đảng viên Dân chủ, cũng xác nhận lực lượng vệ binh quốc gia đã nhận được thông báo từ Lầu Năm Góc. Ông gọi động thái này là không cần thiết và không phải nỗ lực nghiêm túc để bảo vệ an toàn công cộng.

"Sáng nay, chính quyền Trump đưa ra tối hậu thư cho tôi: 'Hãy triệu tập quân đội của các ông, nếu không chúng tôi sẽ ra tay'. Việc yêu cầu một thống đốc điều động quân đội trái với ý muốn hoàn toàn là điều vô lý và phi Mỹ", ông Pritzker nói.

Tổng thống Trump từ lâu đã đe dọa điều quân tới Chicago, nhưng chưa rõ chính xác địa điểm và khu vực lực lượng này được triển khai.

Trong khi đó, thẩm phán tại Oregon cùng ngày chặn chính quyền Trump triển khai 200 lính vệ binh quốc gia tới Portland. Thẩm phán cho rằng các cuộc biểu tình quy mô nhỏ trong thành phố không cần thiết phải điều động lực lượng liên bang và việc triển khai vệ binh quốc gia có thể gây tổn hại tới chủ quyền của bang Oregon.

Ngọc Ánh (Theo AP)