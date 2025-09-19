Ông Trump điện đàm với ông Tập, thông báo sẽ tới Trung Quốc đầu năm 2026

Tổng thống Trump cho biết đã nói với Chủ tịch Tập trong cuộc điện đàm vừa diễn ra rằng ông có kế hoạch tới Trung Quốc vào đầu năm 2026.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay, Tổng thống Donald Trump cho hay ông vừa có cuộc gọi "rất tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thêm rằng hai người "sẽ tiếp tục thảo luận qua điện thoại" trong tương lai.

"Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong nhiều vấn đề rất quan trọng như thương mại, fentanyl, yêu cầu phải chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine và việc phê duyệt thỏa thuận TikTok", ông nói.

Tổng thống cho biết thêm ông và Chủ tịch Tập đã đồng ý gặp mặt trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc vào tháng 11, đồng thời ông cũng lên kế hoạch tới Trung Quốc vào đầu năm 2026 và Chủ tịch Tập dự định đến Mỹ "vào một thời điểm thích hợp" sau đó. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Trung sau ba tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả cuộc điện đàm "thực tế, tích cực và mang tính xây dựng".

"Về TikTok, ông Tập cho biết lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng: Chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý nguyện của các công ty và hoan nghênh họ tiến hành đàm phán kinh doanh trên cơ sở quy tắc thị trường để đạt được giải pháp phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc, đồng thời cân bằng lợi ích", hãng thông tấn Xinhua đưa tin. "Phía Mỹ nên tránh các biện pháp hạn chế thương mại đơn phương có thể làm suy yếu những kết quả đã đạt được qua nhiều vòng đàm phán".

Mỹ và Trung Quốc chưa công bố cụ thể về thỏa thuận TikTok. Các quan chức Nhà Trắng cho biết các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện sau khi cuộc gọi kết thúc.

Theo các điều khoản mà giới chức Mỹ - Trung đã đàm phán trong thời gian qua, một thực thể mới do Mỹ thành lập sẽ vận hành ứng dụng thay vì ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc. Các nhà đầu tư mới sẽ nắm khoảng một nửa công ty, trong khi các cổ đông hiện tại của ByteDance, bao gồm Susquehanna International, KKR và General Atlantic, sẽ nắm khoảng 30%.

Quyền sở hữu của công ty Trung Quốc đối với TikTok đã làm dấy lên những mối quan ngại về an ninh quốc gia tại Mỹ trong nhiều năm. Giới chức Mỹ lo sợ rằng Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của khoảng 170 triệu người Mỹ đang sử dụng nền tảng này, dù TikTok nhiều lần bác bỏ cáo buộc. Căng thẳng kéo dài nhiều năm, bắt nguồn từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, khi ông tìm cách cấm ứng dụng vào năm 2020 và Oracle cùng Walmart đã tham gia vào một thỏa thuận nhưng không thành hiện thực. Đạo luật yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok được thông qua vào năm ngoái, dưới thời ông Biden. Trong khi đó, ông Trump đã sử dụng TikTok để tiếp cận các cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử và trở nên có cảm tình với ứng dụng này. "Tôi thích TikTok. Nó đã giúp tôi đắc cử", Tổng thống nói hôm 18/9 trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer. "Đó là một lý do khiến chúng tôi thắng cử với số phiếu lớn như vậy".

Vũ Hoàng (Theo Xinhua, Reuters, AFP)