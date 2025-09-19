Ông Trump điện đàm với ông Tập, thông báo sẽ tới Trung Quốc đầu năm 2026

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay, Tổng thống Donald Trump cho hay ông vừa có cuộc gọi "rất tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thêm rằng hai người "sẽ tiếp tục thảo luận qua điện thoại" trong tương lai.
"Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong nhiều vấn đề rất quan trọng như thương mại, fentanyl, yêu cầu phải chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine và việc phê duyệt thỏa thuận TikTok", ông nói.
Tổng thống cho biết thêm ông và Chủ tịch Tập đã đồng ý gặp mặt trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc vào tháng 11, đồng thời ông cũng lên kế hoạch tới Trung Quốc vào đầu năm 2026 và Chủ tịch Tập dự định đến Mỹ "vào một thời điểm thích hợp" sau đó. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Trung sau ba tháng.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả cuộc điện đàm "thực tế, tích cực và mang tính xây dựng".
"Về TikTok, ông Tập cho biết lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng: Chính phủ Trung Quốc tôn trọng ý nguyện của các công ty và hoan nghênh họ tiến hành đàm phán kinh doanh trên cơ sở quy tắc thị trường để đạt được giải pháp phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc, đồng thời cân bằng lợi ích", hãng thông tấn Xinhua đưa tin. "Phía Mỹ nên tránh các biện pháp hạn chế thương mại đơn phương có thể làm suy yếu những kết quả đã đạt được qua nhiều vòng đàm phán".
Mỹ và Trung Quốc chưa công bố cụ thể về thỏa thuận TikTok. Các quan chức Nhà Trắng cho biết các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện sau khi cuộc gọi kết thúc.
Theo các điều khoản mà giới chức Mỹ - Trung đã đàm phán trong thời gian qua, một thực thể mới do Mỹ thành lập sẽ vận hành ứng dụng thay vì ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc. Các nhà đầu tư mới sẽ nắm khoảng một nửa công ty, trong khi các cổ đông hiện tại của ByteDance, bao gồm Susquehanna International, KKR và General Atlantic, sẽ nắm khoảng 30%.
