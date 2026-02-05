Ông Trump điện đàm với ông Tập

Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm, bàn về nhiều vấn đề để tăng cường quan hệ, trong đó có thương mại, đảo Đài Loan.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng rằng các vấn đề song phương, trong đó thương mại chiếm vị trí hàng đầu, có thể được giải quyết một cách hòa hợp.

"Bằng cách giải quyết từng vấn đề và liên tục xây dựng lòng tin lẫn nhau, chúng ta có thể tìm ra con đường đúng đắn để hai nước cùng phát triển hòa bình", đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập trong cuộc điện đàm.

Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi hãy biến năm 2026 thành năm mà hai nước, với tư cách hai quốc gia lớn, cùng hướng tới sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, hồi tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington cần lưu tâm đến vấn đề Đài Loan. "Đây là yếu tố quan trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ. Washington phải xử lý việc bán vũ khí cho Đài Loan một cách thận trọng", ông Tập nói.

Tổng thống Trump cũng đăng lên mạng xã hội Truth Social cho biết đã có cuộc điện đàm "tuyệt vời" với lãnh đạo Trung Quốc.

"Mối quan hệ với Trung Quốc cùng mối quan hệ cá nhân của tôi với Chủ tịch Tập Cận Bình là vô cùng tốt đẹp và cả hai chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì điều đó", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ thông báo đã cùng lãnh đạo Trung Quốc thảo luận về thương mại, vấn đề đảo Đài Loan, vấn đề Iran, cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như chuyến đi sắp tới của ông đến Trung Quốc, dự kiến diễn ra hai tháng tới.

Ông Trump cho biết thêm Trung Quốc sẽ xem xét tăng mua đậu nành từ Mỹ lên 20 triệu tấn trong vụ mùa hiện tại, tăng mạnh so với con số 12 triệu tấn trước đó.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)