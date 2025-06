Ông Trump đi xem kịch 'Những người cùng khổ' với bà Melania

Diện vest tuxedo, Tổng thống Mỹ cùng phu nhân Melania có mặt tại đêm công diễn vở kịch "Những người cùng khổ" ở Trung tâm Kennedy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 nắm tay phu nhân Melania bước đi trên thảm đỏ của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy, trung tâm văn hóa nổi tiếng nhất của Mỹ, tọa lạc tại thủ đô Washington.

"Chúng tôi muốn đưa văn hóa Mỹ trở lại tốt đẹp hơn", ông Trump nói.

Đây là lần đầu ông đến xem một buổi biểu diễn từ khi nhậm chức, động thái phản ánh ông đang tập trung xây dựng lại hình ảnh văn hóa của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania đến xem vở kịch "Những người cùng khổ" tại Trung tâm Kennedy, thủ đô Washington, ngày 11/6. Ảnh: AP

Ông Trump đặc biệt ưa thích tác phẩm Những người cùng khổ, vở nhạc kịch lấy bối cảnh nước Pháp thế kỷ 19 và thỉnh thoảng, ông lại cho phát các bản nhạc của vở kịch trong những sự kiện ông tổ chức. Một trong số những bài này là "Do you hear the People Sing?" (Có nghe chăng người dân tôi hát?) nói về lời kêu gọi tham gia cuộc nổi dậy năm 1832 chống lại hoàng đế Pháp.

Đến dự đêm công diễn còn có Ric Grenell, quyền giám đốc Trung tâm Kennedy do ông Trump bổ nhiệm, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., Phó tổng thống JD Vance cùng phu nhân Usha...

Khán giả đến xem nhạc kịch phải qua cổng an ninh có máy đo từ trường và bị kiểm tra túi xách. Hannah Watkins, y tá, chỉ hay tin ông Trump sẽ đến khi Trung tâm Kennedy thông báo tăng cường an ninh.

"Hôm nay tôi nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng, thật thú vị", Watkins, người đi xem cùng mẹ, nói. "Chúng tôi chỉ đơn thuần thích xem vở kịch này và rất vui được có mặt ở đây".

Ông Trump mặc tuxdedo, nắm tay phu nhân cùng bước vào Trung tâm Kennedy. Ảnh: Reuters

Sau khi nhậm chức, ông Trump đã sa thải giám đốc và thay thế ban quản lý Trung tâm Kennedy, cam kết cải tổ chương trình, cách quản lý cũng như diện mạo trung tâm.

Trung tâm Kennedy, mở cửa vào năm 1971, là nơi tưởng niệm tổng thống John F. Kennedy sau vụ ám sát ông năm 1964. Đây là nơi tổ chức Giải thưởng Kennedy Center Honors và tổ chức hơn 2.000 buổi biểu diễn trong một năm.

Hồng Hạnh (Theo AP)