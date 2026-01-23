Ông Trump để ngỏ khả năng làm chủ tịch Hội đồng Hòa bình trọn đời

Tổng thống Mỹ chưa quyết định sẽ giữ vai trò chủ tịch Hội đồng Hòa bình "trọn đời" hay không, dù hiến chương tổ chức cho phép điều này.

Trao đổi với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 22/1, khi bay từ Thụy Sĩ về Washington sau hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi liệu ông có ý định làm chủ tịch Hội đồng Hòa bình sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Nhà Trắng vào năm 2029 hay không.

Lãnh đạo Mỹ cho biết ông "có quyền làm tiếp" nếu muốn. "Ý tôi là, tôi sẽ quyết định sau. Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Họ thích tôi. Về lý thuyết tôi có thể giữ vị trí đó trọn đời. Nhưng tôi không chắc mình muốn vậy", ông Trump nói.

Theo nội dung hiến chương Hội đồng Hòa bình, được công bố ngày 22/1 sau lễ ký kết ở Davos, chủ tịch tổ chức này chỉ có thể bị thay thế "sau khi tự nguyện từ chức hoặc do mất năng lực". Văn kiện nêu đích danh ông Trump là chủ tịch đầu tiên, song song với việc ông là đại diện của Mỹ tại tổ chức này.

Một phần khác của hiến chương quy định Chủ tịch Hội đồng Hòa bình sẽ chỉ định người kế nhiệm. Việc thay thế chỉ diễn ra khi chủ tịch đương nhiệm từ chức hoặc mất năng lực lãnh đạo, sau đó cần Ban điều hành biểu quyết nhất trí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại buổi ký kết Hiến chương Hội đồng Hòa bình ngày 22/1 ở Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Lãnh đạo Mỹ nói rằng Hội đồng Hòa bình sẽ "làm những điều tuyệt vời ở Gaza và có thể cả những việc khác", ám chỉ phạm vi hoạt động của tổ chức sẽ vượt ra ngoài vấn đề Gaza. Ông cho biết sẽ làm việc với Liên Hợp Quốc về tổ chức mới thành lập.

"Tôi luôn nói Liên Hợp Quốc có nhiều tiềm năng. Nhưng họ chưa hoạt động đúng với tiềm năng của mình. Tôi đã dàn xếp xong 8 cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng hợp tác với Hội đồng Hòa bình sẽ giúp Liên Hợp Quốc tốt hơn", Tổng thống Mỹ nói.

Tại lễ ký hiến chương ở Thụy Sĩ, ông Trump tuyên bố Mỹ "cam kết" bảo đảm Gaza "phi quân sự hóa, được quản trị phù hợp và được tái thiết đẹp đẽ", đồng thời nói hội đồng có thể "mở rộng sang những việc khác" nếu thành công với Gaza.

Reuters dẫn lời quan chức Nhà Trắng cho biết, tính đến ngày 20/1, đã có 35 quốc gia bày tỏ ý định tham gia và Mỹ được cho là đã gửi lời mời tới hơn 60 nước. Ông Trump cũng từng trả lời rằng cơ chế mới này "có thể" thay thế Liên Hợp Quốc.

Dù vậy, một số quốc gia châu Âu và các nước khác bày tỏ nghi ngại. Pháp đã thông báo tạm thời không tham gia, với lo ngại tổ chức hoạt động "vượt ra ngoài khuôn khổ Gaza" sẽ thách thức việc tôn trọng các nguyên tắc và cấu trúc của Liên Hợp Quốc.

Thanh Danh (Theo CNN, Times of Israel, Reuters)