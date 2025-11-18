Ông Trump để ngỏ khả năng điều lính Mỹ vào Venezuela

Tổng thống Trump nói có thể đối thoại với ông Maduro nhưng cũng không loại trừ khả năng triển khai lính Mỹ tới Venezuela.

"Không, tôi không loại trừ điều đó. Tôi chẳng loại trừ điều gì cả. Việc chúng ta cần là xử lý vấn đề Venezuela. Họ đã đẩy hàng trăm nghìn người từ các nhà tù tràn sang đất nước chúng ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Phòng Bầu dục ngày 17/11, khi phóng viên hỏi liệu ông có loại trừ khả năng triển khai lính Mỹ tới Venezuela hay không.

Ông chủ Nhà Trắng vẫn để mở cánh cửa đối thoại với lãnh đạo Venezuela giữa lúc hai nước căng thẳng vì Mỹ tăng hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe để đối phó với mạng lưới buôn bán ma túy.

"Đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy", ông nói và thêm rằng lãnh đạo Venezuela "không hành xử tốt với Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 17/11. Ảnh: AP

Washington đã cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lãnh đạo một "tập đoàn ma túy khủng bố", điều mà ông Maduro bác bỏ. Caracas trong khi đó chỉ trích việc Washington tăng cường lực lượng quân sự gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay, nhiều tàu chiến và một số máy bay tàng hình tới Caribe.

Bên cạnh Venezuela, ông Trump cũng lên án Mexico vì không ngăn chặn hiệu quả các băng nhóm buôn bán ma túy. "Tôi có mở chiến dịch không kích ở Mexico để ngăn ma túy không ư? Với tôi thì phương án đó không có vấn đề gì. Chúng ta cần làm gì để chặn ma túy thì cứ làm", Tổng thống Mỹ nói.

"Tôi không nói tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi sẽ thấy tự hào nếu làm vậy. Vì điều đó sẽ cứu hàng triệu sinh mạng", ông cho biết thêm.

Chính quyền ông Trump phát động chiến dịch chống ma túy ngoài khơi Venezuela và khu vực Tây Thái Bình Dương, khẳng định Mỹ đã ở trong tình trạng chiến tranh với các băng đảng bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Ít nhất 83 người đã thiệt mạng trong các vụ tập kích "xuồng chở ma túy" kể từ khi chiến dịch của Mỹ bắt đầu hồi tháng 9.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)