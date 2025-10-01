Ông Trump để ngỏ đàm phán vô điều kiện với ông Kim Jong-un

Quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.

"Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump đã tổ chức ba cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Kim Jong-un, giúp ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Chính sách của Mỹ với Triều Tiên vẫn không đổi. Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đàm phán với ông Kim Jong-un mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", quan chức Nhà Trắng cho biết ngày 30/9.

Phát biểu được đưa ra giữa lúc xuất hiện đòn đoán cho rằng ông Trump có thể tìm cách gặp lãnh đạo Kim Jong-un khi đến Hàn Quốc dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25/9. Ảnh: AFP

Theo Yonhap, đây là lần đầu chính quyền Mỹ tuyên bố không đặt điều kiện để nối lại đàm phán với lãnh đạo Triều Tiên. Quan chức Nhà Trắng nhắc tới "chính sách không đổi của Mỹ" dường như nhằm ám chỉ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un trước đó bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nếu nước này từ bỏ yêu cầu Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu này.

Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hồi tháng 8, ông Trump bày tỏ hy vọng có thể gặp ông Kim Jong-un trong năm nay. Tổng thống Mỹ nhiều lần nói rằng ông có quan hệ cá nhân rất tốt với lãnh đạo Triều Tiên, trong khi ông Kim Jong-un cũng bày tỏ ấn tượng tốt về ông Trump và thể hiện thiện chí về khả năng đối thoại.

Ngọc Ánh (Theo Yonhap, Korea Times, KBS)