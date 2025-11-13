Ông Trump đề nghị Tổng thống Israel ân xá Thủ tướng Netanyahu

Văn phòng Tổng thống Israel cho biết Tổng thống Trump đã gửi thư, thúc giục ông Isaac Herzog xem xét ân xá Thủ tướng Netanyahu về cáo buộc tham nhũng.

"Dù tôi hoàn toàn tôn trọng tính độc lập của hệ thống tư pháp Israel, tôi tin rằng 'vụ án' chống lại ông Bibi, người đã chiến đấu bên cạnh tôi suốt thời gian dài, trong đó có cả chống lại Iran, đối thủ rất khó khăn với Israel, là cuộc truy tố mang tính chính trị và phi lý", Tổng thống Donald Trump viết trong bức thư được Văn phòng Tổng thống Israel công bố ngày 12/11.

"Bibi" là tên thân mật của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Vai trò của Tổng thống Israel chủ yếu mang tính nghi thức, nhưng ông Herzog có quyền ân xá cho những người đã bị kết án trong những trường hợp bất thường.

Văn phòng Tổng thống Israel sau đó cho biết bất kỳ ai muốn Tổng thống Isaac Herzog cân nhắc ân xá đều phải nộp đơn yêu cầu theo các thủ tục đã được thiết lập.

"Cảm ơn Tổng thống Trump vì nỗ lực ủng hộ phi thường của ông. Như thường lệ, ông luôn đi thẳng vào vấn đề và nói đúng như sự thật. Tôi mong muốn tiếp tục quan hệ đối tác của chúng ta để củng cố an ninh và mở rộng hòa bình", ông Netanyahu cho hay.

Tổng thống Isaac Herzog phát biểu tại Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng một. Ảnh: AFP

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án. Một vụ liên quan cáo buộc ông và vợ là bà Sara đã nhận hơn 260.000 USD quà xa xỉ như đồ trang sức, rượu, xì gà từ các tỷ phú để đổi lấy "ân huệ chính trị" cho họ.

Trong hai vụ còn lại, ông Netanyahu bị cáo buộc gây tác động để được hai cơ quan truyền thông Israel đưa tin tích cực. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mình là nạn nhân của âm mưu chính trị.

Tổng thống Trump cũng nhiều lần bênh vực đồng minh thân cận của mình. Trong chuyến thăm Israel hồi tháng 10, Tổng thống Trump cũng thúc giục người đồng cấp Herzog ân xá cho Thủ tướng Netanyahu trong bài phát biểu trước quốc hội Israel.

Vũ Hoàng (Theo AFP)