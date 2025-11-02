Ông Trump đe dọa hành động quân sự ở Nigeria

Tổng thống Mỹ chỉ thị Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự tại Nigeria để bảo vệ người Thiên Chúa giáo.

"Nếu chính phủ Nigeria tiếp tục để mặc cho những vụ sát hại người Thiên Chúa giáo tiếp diễn, Mỹ sẽ lập tức chấm dứt mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria, thậm chí sẽ tiến vào nước này, nổ súng và xóa sổ toàn bộ bọn khủng bố đang gây ra những tội ác kinh hoàng", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 1/11.

Ông tuyên bố sẽ ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ "chuẩn bị khả năng hành động", đồng thời cảnh báo chính phủ Nigeria cần nhanh chóng tự giải quyết vấn đề tại nước này. "Nếu tấn công, chúng tôi sẽ ra tay nhanh chóng và dữ dội, giống như cách bọn khủng bố tấn công các tín đồ Thiên Chúa giáo thân yêu", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 25/9. Ảnh: AFP

Sau thông điệp từ Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố trên X rằng tình trạng người Thiên Chúa giáo bị sát hại "ở Nigeria và ở bất kỳ nơi nào khác" phải chấm dứt ngay. Ông lặp lại cảnh báo chính phủ Nigeria tự bảo vệ các cộng đồng thiểu số, hoặc Mỹ sẽ "tự tay tiêu diệt những kẻ khủng bố Hồi giáo gây ra tội ác".

Lời đe dọa được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump cáo buộc Nigeria vi phạm tự do tôn giáo và đưa nước này trở lại danh sách "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại" theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế. Tổng thống Mỹ lập luận rằng "Thiên Chúa giáo đang đối diện họa diệt vong tại Nigeria khi hàng nghìn tín đồ đã bị sát hại hàng loạt bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan".

Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cho rằng cáo buộc của Mỹ không phản ánh đúng thực tế và bỏ qua những nỗ lực của chính phủ Nigeria trong bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Ông nói thêm Nigeria vẫn đang phối hợp với Mỹ cùng cộng đồng quốc tế để tăng cường hiểu biết và hợp tác trong bảo vệ mọi tôn giáo.

Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi, có hơn 200 nhóm sắc tộc theo Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và các tín ngưỡng bản địa. Quốc gia này nhiều năm qua hứng chịu các vụ bạo lực do xung đột sắc tộc, tranh chấp tài nguyên và các nhóm cực đoan như Boko Haram, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, trong đó phần lớn là người Hồi giáo ở miền bắc.

Giới phân tích cho rằng tuyên bố của ông Trump, nếu được thực hiện, có thể làm thay đổi đáng kể chính sách của Mỹ tại Tây Phi, nơi lực lượng Mỹ từng rút khỏi Niger năm ngoái và hiện chỉ duy trì căn cứ chính ở Djibouti, Đông Phi.

Thanh Danh (Theo Reuters, CNN)