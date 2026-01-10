Ông Trump đe dọa 'giáng đòn' vào Iran

Ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ can thiệp nếu Iran dùng vũ lực với người biểu tình, nhưng loại trừ phương án đưa quân vào nước này.

"Tôi đã gửi thông điệp rất cứng rắn rằng nếu Iran khiến người biểu tình thiệt mạng như những lần trước, Mỹ sẽ can thiệp. Chúng tôi có thể giáng xuống những đòn rất mạnh, đánh trúng chỗ đau. Nhưng tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 9/1 tại Nhà Trắng đề cập đến các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Iran.

Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran đang gặp "rắc rối lớn" với làn sóng biểu tình đang diễn tiến nhanh chóng. Ông nhận định người biểu tình tại Iran hiện đang đối diện tình trạng "vô cùng nguy hiểm" và Mỹ sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến sắp tới.

"Iran tốt hơn hết đừng bắt đầu nổ súng, vì khi đó chúng tôi cũng sẽ nổ súng", Tổng thống Trump nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "điều này không đồng nghĩa quân nhân Mỹ trực tiếp đổ bộ" vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington ngày 6/1. Ảnh: AFP

Ông Trump cũng chia sẻ lại một video trên mạng xã hội, trong đó mô tả "hơn một triệu người" xuống đường tại thành phố Mashhad và tuyên bố thành phố lớn thứ hai của Iran đang "nằm trong tay người biểu tình". Bộ Ngoại giao Mỹ những ngày qua tăng cường thông điệp trên tài khoản X bằng tiếng Farsi, chia sẻ hình ảnh biểu tình và lặp lại các thông điệp ủng hộ người dân Iran.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei hôm 9/1 tuyên bố chính quyền sẽ không lùi bước trước các cuộc biểu tình, nhận định rằng hai tuần bất ổn vừa qua là do các phần tử kích động muốn làm hài lòng lãnh đạo Mỹ. Ông chế giễu những cảnh báo can thiệp từ Tổng thống Trump và cho rằng lãnh đạo Mỹ nên tập trung vào các vấn đề trong nước.

Chánh án Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cảnh báo sẽ trừng phạt "quyết liệt, tối đa và không khoan hồng" đối với những người gây rối, trong khi nhánh tình báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng tuyên bố sẽ không để cho làn sóng biểu tình tiếp diễn.

Các cuộc biểu tình, khởi phát từ ngày 28/12 do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, đã lan rộng tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác trong vài ngày qua. Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Các tổ chức quốc tế dẫn nguồn tin địa phương cho biết chính phủ Iran đã phong tỏa thông tin trên toàn quốc, cắt Internet và hạn chế liên lạc quốc tế, khiến việc xác định quy mô biểu tình gặp khó khăn. Một số tổ chức nhân quyền ở nước ngoài cho biết hàng chục người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị bắt giữ kể từ cuối tháng 12/2025.

Thanh Danh (Theo AFP, Washington Post)