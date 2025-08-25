Ông Trump đấu khẩu với Thống đốc Maryland

Ông Trump đấu khẩu với Thống đốc Wes Moore sau khi Tổng thống Mỹ dọa triển khai quân đội tới thành phố Baltimore, nơi được xem như thành trì của đảng Dân chủ.

"Nếu Wes Moore cần giúp đỡ giống như Gavin Newscum ở Los Angeles, tôi sẽ điều lính đang làm nhiệm vụ ở thủ đô Washington gần đó tới và nhanh chóng quét sạch tội phạm", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 24/8, đề cập tới Thống đốc California Gavin Newsom.

Căng thẳng giữa ông Trump và ông Wes Moore leo thang khi Thống đốc Maryland chỉ trích đề xuất triển khai quân đội ở Baltimore. Ông chủ Nhà Trắng sau đó mô tả ông Moore là "người xấu" và đe dọa cắt hỗ trợ ngân sách liên bang, vốn để giúp bang Maryland khắc phục sự cố sập cầu ở Baltimore năm ngoái.

Thống đốc Moore nói với CNN rằng ông đã mời Tổng thống Mỹ đi bộ trên đường phố Baltimore để phản bác "những trò hề và chiến thuật hù dọa" mà ông Trump sử dụng.

"Này Donald, chúng tôi có thể lấy cho ông một chiếc xe golf nếu điều đó khiến ông thấy dễ dàng hơn", Thống đốc Moore châm chọc ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thống đốc Maryland Wes Moore. Ảnh: The Banner/AP

Về phần mình, ông Trump cho biết "tốt hơn hết ông nên giải quyết thảm họa tội phạm trước khi tôi đến đó đi dạo", chỉ ra Thống đốc Moore có hồ sơ về xử lý tội phạm "rất tệ".

Lãnh đạo Maryland bác bỏ, cho biết tỷ lệ giết người ở Maryland đã giảm hơn 30% kể từ khi ông làm thống đốc. "Lần cuối cùng tỷ lệ giết người ở Baltimore thấp như này, tôi còn chưa ra đời".

Wes Moore, 46 tuổi, từng là lính lục quân Mỹ và là người Mỹ gốc Phi thứ ba được bầu làm thống đốc một bang ở Mỹ.

Tháng này, ông Trump triển khai Vệ binh Quốc gia tới Washington để thực hiện nhiệm vụ "xử lý tội phạm bạo lực" ở thủ đô. Hồi tháng 6, ông Trump cũng gây nhiều tranh cãi khi ra lệnh điều gần 5.000 quân đến Los Angeles, khiến Thống đốc California Gavin Newsom lên án gay gắt.

Thùy Lâm (Theo AFP)