Ông Trump thông báo Mỹ đã phá hủy một "tàu ngầm chở ma túy", hạ hai người và đưa hai người sống sót về quốc gia của họ để truy tố.

Tổng thống Donald Trump ngày 18/10 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng quân đội Mỹ đã phá hủy "một tàu ngầm chở lượng lớn ma túy đang hướng đến Mỹ trên tuyến buôn lậu khét tiếng", thêm rằng phương tiện này "chứa đầy fentanyl cùng nhiều loại ma túy khác".

Ông chủ Nhà Trắng đăng kèm video ghi lại đòn tấn công, cho thấy một phương tiện lớn đang di chuyển gần như chìm hoàn toàn dưới mặt nước. Phương tiện này sau đó trúng đòn không kích của quân đội Mỹ và nổ tung.

Tổng thống Trump không nêu tàu ngầm chở ma túy xuất phát từ đâu.

Ông Trump đăng video bắn nổ 'tàu ngầm chở ma túy' ngoài khơi Venezuela Quân đội Mỹ phá hủy tàu ngầm chở ma túy trên biển Caribe. Video: Truth Social/realDonaldTrump

"Hai kẻ khủng bố bị tiêu diệt. Hai kẻ khủng bố sống sót đang được đưa trở về quốc gia của họ là Ecuador và Colombia để giam giữ và truy tố", ông Trump cho biết.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro xác nhận nghi phạm người Colombia đã được hồi hương. "Người này sẽ bị truy tố theo đúng pháp luật", ông viết trên X.

Một quan chức xác nhận nghi phạm còn lại đã về Ecuador và sẽ bị truy tố. Giới chức Ecuador chưa lên tiếng về thông tin.

Thông tin về vụ tập kích lần đầu xuất hiện hôm 17/10. Reuters khi đó dẫn các nguồn thạo tin cho biết mục tiêu bị nhắm đến là phương tiện di chuyển dưới mặt nước, dường như là tàu bán ngầm, loại phương tiện thường được những băng đảng buôn ma túy sử dụng để tránh bị phát hiện.

Vị trí Venezuela, vùng biển Caribe và Mỹ. Đồ họa: BBC

Đây là lần thứ 6 quân đội Mỹ tập kích vào các phương tiện bị cáo buộc chở ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến tổng cộng ít nhất 29 người thiệt mạng. Đây cũng là lần đầu tiên có người sống sót kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump phát động chiến dịch chống khủng bố ma túy trên biển Caribe hồi đầu tháng 9.

Mỹ đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 6.500 binh sĩ tại khu vực phía nam biển Caribe để chống băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua.

Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu bị không kích là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là không có cơ sở pháp lý, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)