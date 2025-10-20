Ông Trump đăng video AI lái tiêm kích, giội chất lỏng vào người biểu tình

Tổng thống Mỹ đăng video tạo từ AI, cho thấy ông đội vương miện, lái tiêm kích và giội chất lỏng màu nâu vào đám đông biểu tình ở New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/10 đăng trên mạng xã hội Truth Social video được tạo từ AI cho thấy ông đội vương miện, lái chiếc tiêm kích in dòng chữ "Vua Trump". Tiêm kích bay qua Quảng trường Thời đại ở thành phố New York và giội chất lỏng màu nâu xuống đám đông biểu tình, trên nền ca khúc Danger Zone.

Ông Trump đăng video AI đội vương miện, giội chất lỏng vào người biểu tình Tổng thống Mỹ Donald Trump trong video tạo từ AI mà ông đăng ngày 18/10. Video: Truth Social/ Donald J. Trump

Ông Trump cũng đăng video khác tạo từ AI cảnh ông đội vương miện, khoác áo choàng và rút kiếm khỏi vỏ. Video kết thúc bằng cảnh các nghị sĩ Dân chủ, trong đó có lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, quỳ gối.

Video được Tổng thống Mỹ đăng sau khi hàng triệu người tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa "Không có vua" tại 50 bang của Mỹ hôm 18/10 nhằm phản đối chính sách của chính quyền Trump về nhập cư, giáo dục và an ninh quốc gia. Các đơn vị tổ chức ước tính khoảng 2.600 cuộc tuần hành đã diễn ra.

Ông Schumer đăng trên mạng xã hội X ảnh chụp với người biểu tình ở thành phố New York, nói rằng "chúng ta sẽ không để Tổng thống Trump tiếp tục làm xói mòn nền dân chủ".

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người thuộc đảng Cộng hòa, đăng trên X để phản bác phát ngôn trước đó của ông Schumer về "Ngày không vua". "Nếu Tổng thống Trump là vua thì chính phủ đã mở cửa ngay bây giờ rồi", ông Johnson cho hay, đăng kèm bức tranh lễ ký Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Mỹ. Trên bức tranh là dòng chữ "Đã có 'Ngày không vua' thực sự rồi. Đó là ngày 4/7, chúng ta gọi là Quốc khánh".

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 19/10, ông Trump bác bỏ ý kiến cho rằng ông đang hành động như bậc đế vương. "Họ nói tôi cứ như một ông vua. Nhưng tôi không phải vua", ông cho hay.

Đây là đợt biểu tình "Không có vua" thứ hai tại Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1. Động thái diễn ra khi chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1/10 do lưỡng đảng không đạt đồng thuận về ngân sách cho năm tài khóa 2026, khiến nhiều dịch vụ công phải dừng hoạt động.

Trong đợt biểu tình đầu tiên hồi tháng 6, khoảng 4-6 triệu người đã tham gia.

Huyền Lê (Theo Hill, AFP)