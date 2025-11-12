Ông Trump: Đảng Cộng hòa thắng lớn với dự luật ngân sách chính phủ

Ông Trump nói phe Cộng hòa thắng lớn khi Thượng viện Mỹ duyệt dự luật ngân sách chính phủ, trong đó 8 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ.

"Chúc mừng ông và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cùng tất cả mọi người. Một chiến thắng lớn", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khi nhìn thấy ông trong số khán giả tại buổi lễ ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington ngày 11/11.

Ông Trump đề cập việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách với sự ủng hộ của 52 nghị sĩ Cộng hòa và 8 thành viên đảng Dân chủ. Dự luật đã được chuyển tới Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát và dự kiến sớm được ông Trump ký ban hành, cho phép chính phủ Mỹ mở cửa trở lại từ ngày 14/11.

"Chúng ta sắp mở cửa đất nước. Lẽ ra chính phủ không bao giờ bị đóng cửa", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump tại buổi lễ ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington ngày 11/11. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Mỹ, phát biểu của Tổng thống Trump một lần nữa cho thấy ông đi ngược xu hướng của những người tiền nhiệm, vốn thường tránh đưa ra thông điệp chính trị mang tính đảng phái khi phát biểu trước quân nhân hoặc tại các lễ tưởng niệm.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng bày tỏ ý định đổi tên Ngày Cựu binh thành "Ngày Chiến thắng" Thế chiến I và chọn ngày 8/5 để tôn vinh chiến thắng trong Thế chiến II.

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 42, lâu nhất trong lịch sử nước này.

Dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua sẽ khôi phục ngân sách cho cơ quan liên bang, đồng thời ngăn chặn các đợt sa thải lực lượng lao động liên bang do chính quyền Tổng thống Trump tiến hành cho đến ngày 30/1/2026. Ông Trump khẳng định sẽ tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận.

Dự luật cũng cấp kinh phí cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, đến hết ngày 30/9/2026, tránh mọi sự gián đoạn có thể xảy ra nếu chính phủ Mỹ lại đóng cửa trong thời gian đó.

Dự luật không có điều khoản gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (Obamacare) sắp hết hạn, vốn mang lại lợi ích cho 24 triệu người Mỹ và là yêu cầu quan trọng của phe Dân chủ. Nhiều thành viên phe Dân chủ bày tỏ tức giận vì cho rằng không có gì đảm bảo Thượng viện hoặc Hạ viện sẽ đồng ý gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế.

Thượng nghị sĩ John Fetterman, một trong những thành viên đảng Dân chủ bảo thủ nhất tại Thượng viện, bảo vệ quyết định bỏ phiếu ủng hộ dự luật. "Khi đối mặt sự hỗn loạn hàng loạt, tôi nghĩ không nên đáp trả hoặc đấu tranh bằng sự hỗn loạn hơn nữa. Chúng ta cần thể hiện là một đảng của trật tự và lý trí", ông nói.

Huyền Lê (Theo AFP, Al Jazeera)