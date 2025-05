Ông Trump: Đại học Harvard sẽ phải thay đổi

Tổng thống Trump nói Đại học Harvard sẽ phải "thay đổi thái độ", sau khi trường bị cấm tuyển sinh viên quốc tế.

"Hàng tỷ USD đã được chi cho Đại học Harvard. Thật nực cười phải không? Hàng tỷ USD đấy. Họ sẽ phải thay đổi thái độ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 23/5.

Ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ trích Đại học Harvard vì gần đây trường triển khai khóa học toán nền tảng nhằm giúp những sinh viên có vấn đề với môn đại số cơ bản. "Sinh viên không biết làm phép cộng cơ bản và họ vẫn được vào Harvard. Làm sao những người không thể làm phép toán cơ bản lại có thể vào được Harvard", ông đặt câu hỏi.

Tổng thống Mỹ thêm rằng chính quyền "cân nhắc rất nhiều thứ" khi được hỏi liệu ông có đang xem xét quá trình tuyển sinh viên quốc tế của các trường khác hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Doha, Qatar, ngày 15/5. Ảnh: AP

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem hôm 22/5 ra lệnh thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của Đại học Harvard, cho biết quyết định có hiệu lực ngay lập tức. SEVP là cơ chế cho phép các đại học tại Mỹ tuyển du học sinh và đào tạo sinh viên nước ngoài có visa du học.

Theo bà Noem, đây là hệ quả của việc Harvard "nhiều lần từ chối cung cấp thông tin cần thiết cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ, duy trì môi trường trường học không an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, khuyến khích ủng hộ Hamas và áp dụng các chính sách DEI (đa dạng, công bằng, hòa nhập) mang tính phân biệt chủng tộc".

Đại học Harvard đã đệ đơn lên tòa án liên bang Mỹ ở thành phố Boston, nhằm vào Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao, cũng như Bộ trưởng Kristi Noem, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Ngoại trưởng Marco Rubio. Hiệu trưởng Harvard Alan Garber cam kết sẽ đấu tranh cho các sinh viên quốc tế.

Thẩm phán liên bang Mỹ cũng đã ra quyết định chặn tạm thời quyết định của chính quyền Trump, do Đại học Harvard chứng minh được rằng họ "sẽ chịu tổn thất ngay lập tức và không thể khắc phục" nếu chính phủ được phép thu hồi giấy phép SEVP của trường trước khi tòa án có thể xem xét vấn đề.

Ngọc Ánh (Theo Hill, AA, Yahoo News)