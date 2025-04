Ông Trump đã ra lệnh hạ sát 74 thủ lĩnh 'khủng bố' kể từ khi nhậm chức

Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz nói rằng trong ba tháng qua, Tổng thống Trump đã ra lệnh hạ sát 74 thủ lĩnh từ "các nhóm khủng bố" âm mưu làm tổn thương Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz nêu thông tin mới nhất về các hoạt động chống khủng bố mới của Mỹ trong cuộc phỏng vấn được trang tin Just the News đăng tải ngày 22/4 và được Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn lại trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/4.

Ông Waltz cho biết trong ba tháng kể từ khi quay lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh không kích, triển khai các chiến dịch hạ sát 74 thủ lĩnh "các nhóm khủng bố" âm mưu tấn công mục tiêu ở phương Tây và Mỹ. Các chiến dịch tập trung vào những nhóm như al-Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông, nhóm al-Shabaab ở châu Phi.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/2. Ảnh: AFP

Cố vấn An ninh Mỹ nói các nhóm này đều tích cực lên kế hoạch tấn công Mỹ, lợi dụng tình trạng biên giới lỏng lẻo dưới thời ông Biden.

"Tình trạng biên giới dưới thời Biden khiến Mỹ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tổng thống Trump đã ra lệnh tiêu diệt 74 thủ lĩnh khủng bố, những người mà chính quyền Biden không truy quét. Ông Trump cũng hồi hương 45 công dân Mỹ bị nhiều nhóm, chính quyền giữ làm con tin", ông Waltz nêu, gọi đây là "thành tựu kinh ngạc được thực hiện chỉ trong vài tháng".

"Người Mỹ nay có thể ngủ ngon vào ban đêm. Chúng ta mới chỉ trải qua ba tháng và hãy nhìn kết quả mà Tổng thống Trump đạt được", Cố vấn An ninh Mỹ nhấn mạnh, chỉ trích các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ "không muốn đề cập điều này".

Tổng thống Donald Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 14/4. Ảnh: AFP

Just the News dẫn nguồn tin trong giới chức quân sự, tình báo Mỹ cho biết một số mục tiêu hàng đầu đã bị hạ sát trong các chiến dịch không kích của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gồm: Abu Khadijah, thủ lĩnh số 2 của IS, bị tiêu diệt ngày 13/3 tại Iraq; Muhammed Yusuf Ziya Talay, thủ lĩnh cấp cao của nhóm Hurras al-Din, bị tiêu diệt ngày 23/2 ở Syria và thủ lĩnh nhóm Al-Shabaab, bị tiêu diệt ở Somalia hồi 2/3.

Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM) ngày 1/2 tiêu diệt Ahmed Maeleninine, quan chức cấp cao của IS gốc Oman, tại Somalia.

Đức Trung (Theo Just the News, Washington Post)