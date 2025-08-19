Ông Trump: Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine đang được thu xếp

Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Putin và đang thu xếp một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga - Ukraine.

"Sau khi kết thúc các cuộc họp, tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu thu xếp cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky tại địa điểm sẽ được quyết định sau", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social ngày 18/8.

Ông Trump thêm rằng sau cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Zelensky sẽ có một cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine.

"Đây là một khởi đầu rất tốt, hướng đến chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm. Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff đang phối hợp với Nga và Ukraine. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm!", Tổng thống Mỹ kết thúc bài đăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, xác nhận ông Putin và ông Trump đã điện đàm khoảng 40 phút, theo đề nghị từ Tổng thống Mỹ.

"Ông Putin và ông Trump ủng hộ Nga và Ukraine tiếp tục đàm phán trực tiếp. Hai lãnh đạo cho rằng cần xem xét khả năng nâng cấp các đại diện trong phái đoàn của Moskva và Kiev đang tham gia nỗ lực", ông Ushakov nói với báo giới.

AFP dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã tạm dừng cuộc gặp với ông Zelensky và lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng để gọi điện cho ông Putin. Tổng thống Putin đã bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky, nguồn tin nói.

Theo trang tin Mỹ Axios, Tổng thống Trump kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trước cuối tháng 8.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Lãnh đạo các nước Pháp, Phần Lan, Italy, Anh, Đức, chủ tịch Ủy ban châu Âu, Tổng thư ký NATO và Tổng thống Zelensky ngày 18/8 tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông Trump mô tả các cuộc gặp diễn ra "rất tốt".

"Chúng tôi đã thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, sẽ do nhiều quốc gia châu Âu cung cấp và phối hợp với Mỹ", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói các cuộc gặp "mang tính xây dựng" và họ có thể bắt đầu thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tuần tới.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP, RIA Novosti)