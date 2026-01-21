Ông Trump công khai tin nhắn riêng với lãnh đạo châu Âu

Tổng thống Mỹ đăng ảnh chụp tin nhắn riêng từ Tổng thống Pháp và Tổng thư ký NATO nhằm "chứng minh quan điểm" chính sách.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó có nội dung về hợp tác tại Trung Đông, cũng như đề xuất giảm căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ về vấn đề Greenland.

"Bạn của tôi, chúng tôi hoàn toàn nhất trí về vấn đề Syria. Chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời về Iran. Tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland. Hãy cùng nhau xây dựng những điều vĩ đại", ông Macron viết trong tin nhắn bằng tiếng Anh.

Tin nhắn của các lãnh đạo châu Âu được ông Trump tiết lộ trên mạng xã hội hôm 20/1. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump

Lãnh đạo Pháp cũng đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa phái đoàn các nước thành viên G7 tại Paris vào ngày 22/1, sau khi kết thúc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. Ông gợi ý mời thêm đại diện Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga tham dự bên lề. Tổng thống Macron cũng mời người đồng cấp Trump dùng bữa tối tại Paris trước khi lên đường về Mỹ.

Một quan chức Pháp thân cận với ông Macron sau đó xác nhận với truyền thông rằng tin nhắn bị rò rỉ là thật.

Trong bài đăng cùng ngày trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump công bố tin nhắn cho thấy Tổng thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi thành tựu của Mỹ ở Syria, Dải Gaza và Ukraine. Ông Rutte cho biết "sẽ nêu bật những điều này trong các phát biểu ở Davos", đồng thời cam kết "tìm cách tiến về phía trước" trong vấn đề Greenland.

Trả lời truyền thông trên đường đến Davos, Tổng thống Trump khẳng định ông tiết lộ tin nhắn từ hai lãnh đạo châu Âu nhằm "chứng minh quan điểm" trong các vấn đề quốc tế. Những tin nhắn này cũng cho thấy các lãnh đạo châu Âu bày tỏ thiện chí đối thoại sau khi ông Trump đe dọa áp thuế với 8 quốc gia đang phản đối nỗ lực của Mỹ kiểm soát Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo ngày 20/1 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Giải thích về vấn đề Syria được đề cập trong cả hai tin nhắn, Tổng thống Trump tiết lộ Mỹ đã chặn đứng vụ vượt ngục quy mô lớn tại một nhà tù ở Syria, nơi đang giam nhiều tù nhân là tội phạm khủng bố có gốc châu Âu.

"Khủng bố châu Âu đã vượt ngục. Sau khi tôi làm việc với chính phủ và lãnh đạo mới của Syria, họ đã bắt lại toàn bộ tù nhân và tống giam chúng. Đây là những tên khủng bố tồi tệ nhất thế giới và tất cả đều đến từ châu Âu", ông Trump nói.

Nhà tù mà ông Trump nói đến có thể là Al-Shaddadi ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, đang giam giữ khoảng 8.000 thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Vụ vượt ngục xảy ra giữa lúc quân chính phủ Syria xung đột với lực lượng người Kurd tại khu vực. Đụng độ chấm dứt ngày 18/1 và nhà tù đã được bàn giao cho chính phủ quản lý. Bộ Nội vụ Syria thông báo có 120 thành viên IS trốn khỏi nhà tù, song đã bắt lại được 81 người.

Thanh Danh (Theo NY Post, Newsweek, AFP)