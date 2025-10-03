Ông Trump: Công chức có thể bị sa thải nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa

Tổng thống Mỹ cảnh báo công chức liên bang có thể bị sa thải và các dự án cũng bị cắt giảm nếu chính phủ còn tiếp tục đóng cửa.

"Có thể sẽ có những vụ sa thải và đó là lỗi của họ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 2/10, ám chỉ các nghị sĩ Dân chủ.

Ông cảnh báo nếu tình trạng đóng cửa chính phủ còn tiếp diễn, ông có thể cắt giảm các dự án mà phe Dân chủ ủng hộ. "Tôi được phép cắt giảm những thứ đáng lẽ không nên được phê duyệt ngay từ đầu. Có thể tôi sẽ làm vậy", ông đe dọa.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hôm 1/10 sau khi dự luật ngân sách ngắn hạn do phe Cộng hòa hậu thuẫn, cho phép chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 21/11, không được thông qua. Hiện chỉ còn các dịch vụ thiết yếu tiếp tục hoạt động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25/9. Ảnh: AFP

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho rằng đảng Cộng hòa cần thương lượng với đảng Dân chủ về gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) dự kiến hết hạn vào cuối năm và thêm một điều khoản ngăn giám đốc Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought tự ý cắt bỏ các khoản chi đã được quốc hội phê duyệt.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ John Thune trong khi đó cho biết ông dự định để cơ quan này làm việc xuyên cuối tuần và liên tục bỏ phiếu về dự luật ngân sách ngắn hạn. Ông khẳng định Tổng thống Trump sẽ không ký duyệt phương án nào khác để mở cửa lại chính phủ.

Kể từ năm 1981, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 15 lần, hầu hết chỉ một hoặc hai ngày. Lần dài nhất diễn ra vào nhiệm kỳ đầu của ông Trump trong 35 ngày hồi năm 2018-2019, khiến khoảng 340.000 trong số 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời. Nguyên nhân dẫn đến lần đóng cửa khi đó là bất đồng về vấn đề nhập cư.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)