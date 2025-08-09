Ông Trump có thể triển khai quân đội đối phó băng đảng ma túy Mỹ Latin

Ông Trump có thể triển khai quân đội nhắm vào các băng đảng ma túy Mỹ Latin, sau khi Washington xác định một số nhóm là tổ chức khủng bố.

Truyền thông Mỹ ngày 8/8 đưa tin Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án sử dụng vũ lực quân sự để đối phó các băng đảng bị coi là tổ chức khủng bố. Phương án sử dụng lực lượng đặc nhiệm và cung cấp hỗ trợ tình báo đang được thảo luận, mọi hành động sẽ được thực hiện phối hợp với các đối tác nước ngoài.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly không xác nhận thông tin này, nhưng cho biết ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là bảo vệ đất nước, đó là lý do ông "thực hiện bước đi táo bạo khi liệt một số băng đảng tội phạm và băng đảng ma túy vào diện tổ chức khủng bố nước ngoài".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/8. Ảnh: AFP

Mỹ hồi tháng 2 xác định các băng đảng Tren de Aragua ở Venezuela, Sinaloa Cartel ở Mexico và 6 nhóm buôn bán ma túy khác có nguồn gốc từ Mỹ Latin là nhóm khủng bố.

Chính quyền Trump sau đó tiếp tục đưa một băng đảng khác ở Venezuela là Cartel of the Suns, bị cáo buộc đã vận chuyển hàng trăm tấn ma túy vào Mỹ hơn hai thập kỷ qua, vào danh sách này.

Ngay ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông Trump ký sắc lệnh thiết lập quy trình xác định các băng đảng ma túy là tổ chức khủng bố. Ông cho rằng những băng đảng này "gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia hơn cả tội phạm có tổ chức truyền thống".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 6/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói việc xác định này cho phép "chúng tôi nhắm mục tiêu vào hoạt động của chúng và sử dụng các yếu tố khác của quyền lực Mỹ, cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng hay bất cứ phương thức gì".

"Chúng ta phải bắt đầu coi các băng đảng ma túy là tổ chức khủng bố có vũ trang, không chỉ đơn thuần là tổ chức buôn bán ma túy", ông Rubio nói. "Đó không còn là vấn đề của cơ quan hành pháp nữa mà đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia".

Ông Trump hồi tháng 3 tuyên bố sẽ phát động cuộc chiến nhắm vào các băng đảng ma túy Mexico, những tổ chức mà ông cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp và giết người. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 8/8 bác bỏ thông tin nói rằng Mỹ sẽ hành động quân sự trên lãnh thổ Mexico để nhắm vào băng đảng ma túy, nhấn mạnh rằng hai nước đang hợp tác để đối phó.

Tổng thống Sheinbaum đã nỗ lực chứng minh với ông Trump rằng bà đang hành động chống lại các băng đảng Mexico, những tổ chức mà người đứng đầu Nhà Trắng cáo buộc đã tuồn ma túy tràn lan vào Mỹ, đặc biệt là fentanyl.

Huyền Lê (Theo AFP, Washington Post)