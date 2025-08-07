Ông Trump có thể gặp ông Putin vào tuần tới

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có thể gặp nhau vào tuần tới, sau các cuộc đàm phán "hiệu quả" giữa phái viên Mỹ và ông chủ Điện Kremlin tại Moskva.

"Có cơ hội tốt để cuộc gặp diễn ra rất sớm", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6/8, khi được hỏi khi nào ông sẽ gặp lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ông Trump không tiết lộ thời gian và địa điểm của cuộc gặp, song truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tổng thống dự định gặp lãnh đạo Nga Vladimir Putin sớm nhất vào tuần tới, và sau đó muốn tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga, Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cũng đưa ra thông tin tương tự.

Khi được hỏi về khả năng này, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói phía Nga đã bày tỏ với Tổng thống Trump mong muốn tiến hành cuộc gặp, và Tổng thống "sẵn sàng gặp cả ông Putin và ông Volodymyr Zelensky".

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin từ phía Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Kế hoạch gặp thượng đỉnh cũng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky hôm 6/8. Một nguồn tin cấp cao tại Kiev cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các lãnh đạo Anh, Đức, Phần Lan tham gia cuộc điện đàm này.

Phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8 tới Moskva và đàm phán với Tổng thống Putin trong khoảng ba giờ. Điện Kremlin mô tả cuộc đàm phán "hữu ích và mang tính xây dựng", với các chủ đề về xung đột Ukraine và tiềm năng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội rằng hai bên "đạt tiến triển lớn" và ông đã thông báo nội dung đàm phán cho một số đồng minh châu Âu. "Mọi người đều thống nhất rằng cuộc chiến này phải kết thúc, và chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu đó trong những ngày và tuần tới", ông cho hay.

Tuy nhiên, vài phút sau, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington vẫn sẽ áp lệnh trừng phạt thứ cấp với các đối tác thương mại chủ chốt của Nga vào ngày 8/8, theo tối hậu thư ông Trump đã đưa ra hồi tháng 7.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump đã mở lại các kênh ngoại giao cấp cao với Nga, đảo ngược cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm. Washington lập luận rằng sự hợp tác giữa hai siêu cường hạt nhân là thiết yếu và có thể mang lại lợi ích chung.

Tuy nhiên, quan hệ Washington - Moskva ngày càng căng thẳng khi Tổng thống Trump liên tục cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8. Ba vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm đã không đạt tiến triển nào về lệnh ngừng bắn, do lập trường của hai bên quá khác biệt.

Cuộc gặp trực tiếp gần nhất giữa một tổng thống Mỹ và tổng thống Nga diễn ra hồi tháng 6/2021, khi ông Putin gặp ông Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ. Người đứng đầu Điện Kremlin và Tổng thống Ukraine đã không gặp nhau kể từ tháng 12/2019 và nhiều lần công kích, chỉ trích nhau.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)