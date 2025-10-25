Ông Trump: Có thể coi Triều Tiên là cường quốc hạt nhân

Tổng thống Trump nói Triều Tiên "có thể được coi là cường quốc hạt nhân", khi đề cập triển vọng đàm phán với Bình Nhưỡng.

"Tôi nghĩ có thể coi họ là cường quốc hạt nhân", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 24/10, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Triều Tiên về "công nhận vị thế quốc gia hạt nhân" như điều kiện tiên quyết để nước này nối lại đối thoại hay không.

"Khi cho rằng họ cần được công nhận là cường quốc hạt nhân, tôi có thể nói như vậy, họ đã có rất nhiều vũ khí hạt nhân rồi", ông cho hay.

Phát biểu được ông Trump đưa ra khi bắt đầu chuyến công du ba nước châu Á gồm Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 26-30/10. Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên và chuyến công du dài ngày nhất kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1.

Ông Trump dự kiến đến Hàn Quốc ngày 29/10 và dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Chuyến thăm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Donald Trump vẫy tay trước khi lên Không lực Một, khởi hành đến châu Á ngày 24/10. Ảnh: AP

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cùng ngày kêu gọi lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên "không bỏ lỡ cơ hội vàng" để đối thoại.

Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lãnh đạo Kim Jong-un. Một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng sự kiện như vậy "không nằm trong kế hoạch công du", nhưng thêm rằng "mọi thứ có thể thay đổi".

Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về những phát biểu này.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã ba lần gặp mặt trực tiếp ông Kim Jong-un trong giai đoạn 2018-2019.

Lần sau cùng diễn ra tại Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều vào tháng 6/2019, được sắp xếp gấp rút bởi sự kiện diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump ngỏ lời trên mạng xã hội Twitter. Ông Trump đã đi khoảng 20 bước qua biên giới, trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Tuy nhiên, nỗ lực đàm phán hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã lâm vào bế tắc, do bất đồng về việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân thế nào và nhận lại những gì. Ông Kim Jong-un sau đó nhiều lần tuyên bố Triều Tiên là quốc gia hạt nhân và nhấn mạnh đây là điều "không thể đảo ngược".

Như Tâm (Theo AFP, Yonhap)