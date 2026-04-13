Ông Trump chứng kiến võ sĩ thắng knock-out dù chấp một chân

MỹTổng thống Donald Trump đến xem sự kiện UFC 327 và chứng kiến Carlos Ulberg bất ngờ hạ knock-out Jiri Prochazka trong trận tranh đai hạng bán nặng.

Ulberg đấu Prochazka là cuộc đấu chính tại sự kiện thứ 327 của giải võ thuật tổng hợp số một thế giới UFC, diễn ra trong nhà thi đấu Kaseya tại Miami, Mỹ tối 11/4. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp một, Ulberg bất ngờ khuỵu xuống do vết đau ở đầu gối phải. Võ sĩ người New Zealand tiếp tục bằng những bước đi tập tễnh, nhưng đã không để chấn thương phá hỏng cơ hội tranh đai.

Trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ulberg tung cú móc trái hoàn hảo vào cằm Prochazka. Khi đối thủ người CH Czech lảo đảo và ngã xuống sàn, Ulberg ập vào tung loạt đòn giã gạo (ground and pound) để thắng knock-out ở 3 phút 45 giây của hiệp đầu.

Carlos Ulberg (phải) hạ knock-out Jiri Prochazka ở trận tranh đai hạng bán nặng UFC tại nhà thi đấu Kaseya ở Miami, Mỹ vào ngày 11/4/2026. Ảnh: Zuffa LLC

Trận tranh đai hạng bán nặng UFC (từ 84 đến 93 kg) được sắp xếp, sau khi cựu vô địch Alex Pereira từ bỏ đai vô địch. Võ sĩ người Brazil chuyển lên hạng nặng để thi đấu trận tranh đai tạm thời với Ciryl Gane tại UFC Freedom 250. Sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ sẽ diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 14/6, đúng vào sinh nhật thứ 80 của ông Trump.

Prochazka và Ulberg lần lượt đứng thứ ba và tư trên bảng thứ bậc hạng bán nặng UFC. Trước trận đấu, cựu vô địch Prochazka, sinh năm 1992, trẻ hơn Ulberg ba tuổi và được đánh giá cao hơn. Anh giữ thành tích chuyên nghiệp thắng 32 thua 6, còn đối thủ là thắng 15 thua 1.

Tuy nhiên, khi cơ hội lớn mở ra, Prochazka lại tấn công thiếu quyết liệt, rồi bước vào đúng tầm để đối thủ tung ra vũ khí sở trường. Truyền thông thế giới cho rằng "tinh thần võ sĩ đạo" mà Prochazka theo đuổi đã làm hại chính võ sĩ này khi thấy Ulberg chấn thương.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi còn lo lắng cho đối thủ nữa", Prochazka nói sau trận. "Đây là một trong những bài học lớn nhất đời tôi. Thế trận đã nằm trong tay, nhưng tôi lại buông ra vì thấy anh ta chấn thương".

Ulberg cho rằng suy nghĩ ấy là sai lầm của Prochazka. Võ sĩ 35 tuổi cho biết: "Nếu đã vào tranh đai, bạn phải làm mọi thứ để thắng trận. Tôi bị chấn thương nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Những gì tôi cần làm là một cú đánh quyết định và đã có được nó. Tôi biết Jiri do dự và khi lao tới, cú móc trái đã chờ anh ta. Quan trọng là nắm bắt được khoảnh khắc".

Sự kiện UFC 327 còn được chú ý vì sự xuất hiện của Tổng thống Trump. Ông bước vào nhà thi đấu Kaseya cùng một số thành viên trong gia đình, và Chủ tịch UFC Dana White. Trong tiếng nhạc vang lên từ loa, ông Trump bước đến chỗ ngồi sát lồng bát giác, nơi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang đợi.

Ông Trump bắt tay những người tham dự, và chào hỏi bình luận viên UFC Joe Rogan. Sau đó, Tổng thống Mỹ nở nụ cười khi các ống kính máy ảnh hướng về. Cùng lúc đó, Phó Tổng thống JD Vance đang ở Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, nhưng không đạt được thỏa thuận.

Trung Thu tổng hợp