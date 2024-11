Ông Trump chọn người dẫn chương trình Fox News làm bộ trưởng quốc phòng

Ông Donald Trump chọn Pete Hegseth, thiếu tá vệ binh quốc gia và là người dẫn chương trình của Fox News, làm tân bộ trưởng quốc phòng.

"Tôi tự hào thông báo đã đề cử Pete Hegseth tham gia nội các với vị trí bộ trưởng quốc phòng. Pete đã dành cả đời để đấu tranh vì các quân nhân và đất nước. Pete là một người cứng cỏi, thông minh và tin tưởng chân thành vào lý tưởng Nước Mỹ trước tiên", Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 12/11 thông báo.

Hegseth, 44 tuổi, là thiếu tá Lục quân Vệ binh Quốc gia, từng được triển khai đến Vịnh Guantanamo và hai chiến trường Iraq, Afghanistan. Pete Hegseth có bằng thạc sĩ về chính sách công tại Trường Hành chính công John F. Kennedy thuộc Đại học Havard.

Ông đã đóng góp nội dung cho đài Fox từ năm 2014 và đang tham gia dẫn chương trình Fox & Friends Weekend.

Pete Hegseth trong một buổi phát sóng của chương trình Fox & Friends. Ảnh: Fox

Hegseth đã xuất bản sách The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free (Cuộc chiến với quân nhân: Sự phản bội những người bảo vệ tự do), trong đó kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho quân nhân. Hegseth cũng từng lãnh đạo nhóm Cựu binh Lo lắng cho nước Mỹ (CVA), nhận tài trợ từ các mạnh thường quân mang lập trường bảo thủ.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết Pete Hegseth là "cố vấn không chính thức" cho ông Trump trong nhiều năm qua, cả khi ông Trump còn đương chức tổng thống và khi đã rời Nhà Trắng. Ông Trump từng cân nhắc Hegseth cho một số vị trí trong chính quyền ở nhiệm kỳ 2017-2020, nhưng cuối cùng không đưa Hegseth vào nội các.

New York Times nhận định Hegesth là "lựa chọn nằm ngoài chuẩn mực truyền thống cho vị trí bộ trưởng quốc phòng". Các bộ trưởng quốc phòng gần đây nhất của Mỹ từng là các tướng hàng đầu hoặc có kinh nghiệm làm việc trong chính quyền hay cơ quan tư vấn. Các nguồn tin của CNN cho biết ông Trump đặc biệt quan tâm về khía cạnh truyền tải thông điệp đến công chúng Mỹ và điều này có thể đã thúc đẩy ông đề cử người dẫn chương trình của Fox News làm tân lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Ông John Ratcliffe, khi còn làm hạ nghị sĩ bang Texas, phát biểu tại cuộc chất vấn của Ủy ban Tình báo Thượng viện vào tháng 5/2020. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, ông Trump thông báo chọn John Ratcliffe, 59 tuổi, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) của Nhà Trắng giai đoạn 2020-2021, cho vị trí giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA).

"Tôi mong đợi John trở thành người đầu tiên trong lịch sử từng giữ cả hai chức vụ tình báo cao nhất của nước ta. Ông ấy sẽ là chiến binh không biết sợ hãi, đấu tranh vì quyền hiến định của mọi người dân Mỹ, đảm bảo an ninh quốc gia ở mọi cấp độ cao nhất và thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh", ông Trump khẳng định.

Trong chặng cuối cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, Ratcliffe gây tranh cãi khi giải mật thông tin tình báo thu thập được từ phía Nga về cuộc bầu cử năm 2016, trong đó có một nội dung gây bất lợi cho đảng Dân chủ dù Ratcliffe cũng thừa nhận thông tin có thể không chính xác.

Ratcliffe được đánh giá là chính trị gia trung thành với ông Trump, khi từng mạnh mẽ bảo vệ ông ở Hạ viện Mỹ giữa cuộc điều tra luận tội tổng thống năm 2019.

Ông Trump cũng thông báo chọn hạ nghị sĩ Mike Waltz, 50 tuổi, của bang Florida cho vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia. Trong khoảng 5 năm làm việc ở Hạ viện, Mike Waltz đã tham gia các ủy ban và tiểu ban về quốc phòng, tình báo, giám sát chính quyền. Ông cũng là thành viên Nhóm Chuyên trách về Trung Quốc tại Hạ viện Mỹ, điều phối hoạt động của 14 ủy ban trực thuộc Hạ viện trong những vấn đề liên quan Trung Quốc.

Waltz ủng hộ siết kiểm soát viện trợ cho Ukraine, tương tự nhiều phát ngôn từ ông Donald Trump. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn ngày 4/11 trên đài NPR, Waltz nêu tầm nhìn của ông về cuộc chiến tại Ukraine gồm gia tăng trừng phạt nhắm vào Nga và "cởi trói" cho Ukraine tập kích sâu hơn vào lãnh thổ đối phương. Ông cho rằng những biện pháp răn đe mạnh mẽ mới đủ sức chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến tại Ukraine.

Ông Trump đề cử Thống đốc Dakota Kristi Noem làm bộ trưởng an ninh nội địa, chức vụ đóng vai trò trung tâm trong chính sách nhập cư cứng rắn của đảng Cộng hòa. "Kristi rất mạnh mẽ trong vấn đề an ninh biên giới. Bà là thống đốc đầu tiên cử Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến giúp Texas chống khủng hoảng biên giới do ông Joe Biden gây ra và họ đã được triển khai tổng cộng 8 lần", ông Trump cho hay. Ở khu vực Trung Đông, ông Trump đề cử cựu thống đốc Arkansas Mike Huckabee cho ghế đại sứ Mỹ tại Israel và chọn người bạn lâu năm Steven Witkoff làm đặc phái viên ở khu vực. Ông Huckabee có lập trường ủng hộ mạnh mẽ Israel, đã tổ chức nhiều chuyến thăm cho các đại diện Mỹ đến nước này.

Trong khi đó, Witkoff không có nhiều kinh nghiệm về chính trị lẫn ngoại giao. Ông là nhà đầu tư bất động sản ở Florida và New York, hiện là trưởng ban tổ chức lễ nhậm chức cho ông Trump vào tháng 1/2025. Ông Trump và đội ngũ cố vấn chuyển giao chính quyền đều nhấn mạnh Huckabee và Witkoff sẽ nỗ lực kiến tạo hòa bình ở Trung Đông.

Thanh Danh (Theo AP, Reuters, Fox)