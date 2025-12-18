Ông Trump cho treo ảnh châm chọc hai người tiền nhiệm

Ông Trump cho gắn biển giới thiệu dưới chân dung ông Biden là "tổng thống ngủ gật", còn ông Obama là "người gây chia rẽ" trong bộ ảnh treo tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/12 cho gắn thêm biển giới thiệu dưới chân dung của các lãnh đạo Mỹ treo ở "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" tại Nhà Trắng.

"Những tấm biển giới thiệu này là lời mô tả về mỗi tổng thống và di sản mà họ để lại", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay trong thông cáo mô tả về công trình tại dãy hành lang chạy từ Cánh Tây sang khu nhà ở. "Nhiều nội dung trong đó được chính Tổng thống Trump, vốn là một sinh viên lịch sử, viết ra".

Ảnh chân dung cùng biển giới thiệu về các tổng thống Mỹ tại Đại lộ Danh vọng Tổng thống ở Nhà Trắng ngày 17/12. Ảnh: AP

Nội dung trên mỗi tấm biển mang đặc trưng phong cách của ông Trump, như cách viết hoa không theo đúng chính tả hoặc giọng văn giống những bài đăng trên mạng xã hội của ông.

Ở đầu hành lang, một tấm biển giới thiệu cho hay dự án "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" được Tổng thống Trump nhen nhóm ý tưởng, như "một món quà tri ân các tổng thống tiền nhiệm, dù họ làm tốt, làm dở hay chỉ ở mức trung bình".

Trong khi các tổng thống, trong đó có ông Trump, được trưng bày ảnh chân dung trong khung mạ vàng, vị trí dành cho cựu tổng thống Joe Biden là bức ảnh chiếc bút ký tự động. Đây được coi là cách ông Trump chế nhạo ông Biden, khi ông nhiều lần cho rằng người tiền nhiệm không đủ năng lực đảm đương công việc.

Tấm bảng chú thích giới thiệu ông Biden là "Joe Ngủ gật" và là "Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, tệ hơn tất cả những người trước" và đã "đưa quốc gia của chúng ta đến bờ vực hủy diệt".

Tấm biển bên dưới chỉ trích ông Biden về lạm phát, chính sách năng lượng và nhập cư, đồng thời đổ lỗi cho ông đã gây ra cuộc chiến Nga - Ukraine và đắc cử "bằng cách gian lận".

Đại diện của ông Biden chưa bình luận về nội dung biển giới thiệu.

Dưới chân dung ông Barack Obama, tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, là tấm biển giới thiệu ông là "một nhà hoạt động cộng đồng, thượng nghị sĩ một nhiệm kỳ tại Illinois, và là một trong những chính trị gia gây chia rẽ nhất trong lịch sử Mỹ".

Nội dung tấm biển nhắc đến những thành tựu nổi bật nhất của ông Obama như Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Phải chăng là "'Đạo luật Không thể Chi trả' kém hiệu quả", "Thỏa thuận Hạt nhân Iran vớ vẩn... và Hiệp định Khí hậu Paris phiến diện". Trợ lý của ông Obama từ chối bình luận thông tin này.

Về phần giới thiệu dưới ảnh chân dung cựu tổng thống George W. Bush, nội dung tấm biển tán thành quyết định thành lập Bộ An ninh Nội địa và đặt Mỹ vào vai trò dẫn dắt cuộc chiến chống khủng bố sau vụ tấn công 11/9/2001. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chỉ trích ông Bush "khơi mào chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, hai cuộc chiến đáng lẽ không nên xảy ra". Trợ lý của ông Bush chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Công nhân gắn trang trí lên bức tường ở Nhà Trắng ngày 17/12. Ảnh: AP

Tấm biển giới thiệu Bill Clinton, người từng là bạn ông Trump, ca ngợi tổng thống thứ 42 của Mỹ vì đã ban hành luật phòng chống tội phạm, cải cách hệ thống an sinh xã hội và cân bằng ngân sách.

Tuy nhiên, phần chú thích thêm rằng ông Clinton đạt được những thành tựu này là nhờ đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát quốc hội, nhờ sự trợ giúp của công nghệ bùng nổ những năm 1990, bất chấp "bê bối bủa vây nhiệm kỳ Tổng thống của ông".

Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), một thành tựu lớn khác của ông Clinton, được nhận xét là "xấu cho nước Mỹ" và bị ông Trump "đình chỉ" trong nhiệm kỳ thứ nhất. Trên thực tế, ông Trump chỉ đàm phán lại một số điều khoản với Mexico và Canada, nhưng không hủy bỏ thỏa thuận này.

Tấm biển kết thúc bằng dòng chữ: "Vào năm 2016, vợ của Tổng thống Clinton, bà Hillary, đã thua trong kỳ bầu cử tổng thống trước Tổng thống Donald J. Trump!"

Trợ lý của ông Clinton không phản hồi yêu cầu bình luận.

Đáng chú ý nhất là phần trưng bày hai ảnh chân dung của ông Trump với tư cách là Tổng thống Mỹ thứ 45 và 47 cùng những lời ca ngợi và các tính từ so sánh nhất như "nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử thế giới".

Ông Trump gọi cách biệt 304-227 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử năm 2016 với bà Hillary Clinton là chiến thắng "áp đảo" và kết luận bằng dòng chữ viết hoa: "Điều tốt đẹp nhất đang ở phía trước".

Hồng Hạnh (Theo AP)