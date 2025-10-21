Ông Trump cho phá dỡ một góc Nhà Trắng để xây phòng khiêu vũ

Tổng thống Mỹ thông báo Nhà Trắng đang phá dỡ một góc ở Cánh Đông để xây dựng phòng khiêu vũ trị giá 250 triệu USD.

"Tôi vui mừng thông báo chúng tôi đã khởi công xây dựng phòng khiêu vũ mới, rộng lớn, tráng lệ", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10 chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social.

Đây là công trình mở rộng lớn nhất tại Nhà Trắng trong hơn 100 năm, trị giá 250 triệu USD. Ông Trump cho hay Cánh Đông đang được "hiện đại hóa toàn diện trong quá trình xây dựng và sẽ đẹp hơn bao giờ hết khi hoàn công".

Mặt tiền Cánh Đông bị phá dỡ ngày 20/10. Ảnh: AFP

Cánh Đông là nơi làm việc của các đệ nhất phu nhân Mỹ. Tổng thống làm việc ở Cánh Tây và gia đình sống tại khu vực trung tâm của Nhà Trắng. Cánh Đông nối với khu trung tâm bằng hàng cột có mái che.

Theo ông Trump, phòng khiêu vũ mới rộng 8.300 m2, sức chứa 1.000 người, cần được xây dựng để tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và những sự kiện lớn.

Ông đã tổ chức một bữa tiệc tối tại Nhà Trắng tuần trước để chiêu đãi những nhà tài trợ kinh phí xây dựng phòng khiêu vũ. Khách mời gồm đại diện các công ty công nghệ như Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft và Palantir, cùng công ty quốc phòng Lockheed Martin.

"Phòng khiêu vũ Nhà Trắng được tư nhân tài trợ. Đó là những công ty Mỹ hào phóng, giàu lòng yêu nước. Phòng khiêu vũ này sẽ mang lại niềm vui cho những thế hệ sau", Tổng thống 79 tuổi tuyên bố.

Phòng khiêu vũ dự kiến được xây dựng ở Cánh Đông. Ảnh: Nhà Trắng

Xây phòng khiêu vũ là hạng mục lớn nhất trong kế hoạch cải tạo Nhà Trắng mà ông Trump thực hiện từ khi nhậm chức hồi tháng 1, bên cạnh trang trí lại Phòng Bầu dục và lát gạch sân Vườn Hồng. Tổng thống Mỹ cũng nêu ý tưởng xây dựng một khải hoàn môn khổng lồ ở Washington và đặt tên là Khải hoàn môn Trump.

Hồng Hạnh (Theo AFP)