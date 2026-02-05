Ông Trump: Chiến dịch truy quét nhập cư nên 'mềm mỏng hơn'

Tổng thống Trump nói có thể cần một cách tiếp cận "mềm mỏng hơn" với vấn đề nhập cư giữa những tranh cãi về chiến dịch trấn áp ở Minnesota.

"Tôi nhận ra có lẽ chúng ta nên xử lý mềm mỏng hơn một chút. Nhưng bạn vẫn phải giữ thái độ cứng rắn", Tổng thống Donald Trump ngày 4/2 trả lời phỏng vấn kênh NBC khi được hỏi về những gì ông rút ra được từ hai sự việc đặc vụ di trú bắn chết người ở Minneapolis, Minnesota.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 2/2. Ảnh: AP

Tổng thống nhiều tuần qua đã có cuộc khẩu chiến dai dẳng với Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey. Hai chính trị gia thuộc đảng Dân chủ này chỉ trích gay gắt chiến dịch trấn áp nhập cư của ông tại thành phố, đồng thời lên án các vụ nổ súng khiến hai công dân Mỹ là Renee Good và Alex Pretti thiệt mạng hồi tháng trước.

Ông Trump, Phó tổng thống JD Vance cùng các quan chức cấp cao khác trong chính quyền đã nhanh chóng đổ lỗi cho Good và Pretti, thậm chí có thời điểm còn mô tả họ là "những kẻ khủng bố nội địa" mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Video ghi lại sự việc cũng mâu thuẫn với một số tuyên bố ban đầu từ các quan chức chính quyền nhằm biện minh rằng các vụ nổ súng là chính đáng.

Đề cập tới những bất đồng với Thống đốc Walz và Thị trưởng Frey, Tổng thống Trump cho hay ông đã có những cuộc trao đổi "rất tốt đẹp" với họ nhưng sau đó hai người "vẫn tiếp tục lớn tiếng phàn nàn ngoài kia, cứ như thể chưa từng có cuộc gọi nào vậy".

Phát biểu mới nhất của ông Trump về cách tiếp cận mềm mỏng hơn được cho là một bước xuống thang khi làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc trước chiến dịch trấn áp nhập cư ngày càng gia tăng.

Trước đó cùng ngày, "ông trùm biên giới" Tom Homan thông báo rút 700 đặc vụ di trú liên bang khỏi Minnesota. Khi được hỏi liệu quyết định đó có phải đến từ ông không, Tổng thống đã xác nhận.

"Nhưng tôi không quyết định chỉ vì bản thân muốn thế", ông nói thêm. "Chúng tôi đang chờ họ bàn giao các tù nhân, giao cho chúng tôi những kẻ sát nhân mà họ giữ cùng tất cả những kẻ xấu, những kẻ buôn ma túy, tất cả những thành phần bất hảo đó".

"Chúng ta đã để 25 triệu người tràn vào đất nước với chính sách mở cửa biên giới suốt 4 năm dưới thời ông Joe Biden. Chúng ta đã cho phép những hạng người mà không quốc gia nào chấp nhận được vào đất nước mình. Và chúng tôi đang tống họ đi", ông nói thêm.

Tuyên bố của Tổng thống Trump về con số 25 triệu người nhập cư không giấy tờ, điều ông từng nhắc đến nhiều lần trước đây, không thực sự chính xác. Dưới thời chính quyền Biden, chỉ có 7,4 triệu người nhập cư không giấy tờ đã vượt biên vào Mỹ bên ngoài các chốt kiểm soát hợp pháp, theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới.

Vũ Hoàng (Theo NBC News, AFP, Reuters)