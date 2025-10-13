Ông Trump chia sẻ với cháu nội về ước mơ đang theo đuổi

Ông Trump bày tỏ muốn trở thành "tổng thống vĩ đại" khi cháu nội Kai Trump hỏi về ước mơ trong lúc hai ông cháu lái xe đi chơi golf.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ước mơ lớn nhất với cháu nội trong video "1:1 với Kai Trump" do cháu gái lớn của ông công bố ngày 11/10. Video chiếu cảnh cô cùng ông nội chơi golf tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Washington DC, thu hút 1,5 triệu lượt xem sau một ngày.

"Ông có giấc mơ nào mà ông vẫn đang theo đuổi không? Hay ông đã đạt được hết tất cả ước mơ rồi?" Kai hỏi ông nội, người nổi tiếng thích chơi golf và đang lái xe chở cháu gái.

"Cháu hỏi như thể cháu là phóng viên truyền thông ấy! Ông tưởng mình ra ngoài nghỉ ngơi, chơi một ván golf với cháu", ông Trump đáp.

"Cháu chỉ muốn biết thôi", Kai giải thích.

"Cháu hỏi như thể ông đang trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình ấy", ông Trump tiếp tục trêu cháu nội.

Tổng thống Mỹ thứ 47 chia sẻ khi người ta đã đạt được ước mơ "trở thành tổng thống, người ta sẽ muốn trở thành một tổng thống vĩ đại" và ước mơ của ông bây giờ là "trở thành tổng thống vĩ đại".

Kai Trump, sinh năm 2007, là con gái lớn của Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump. Kai là cháu gái lớn nhất của Tổng thống Mỹ trong số 10 người cháu. Cô bắt đầu chơi golf từ năm hai tuổi và hiện là ngôi sao trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc của gia đình và những buổi chơi golf cùng ông nội.

"Người ta thường biết đến ông với tư cách là doanh nhân hay chính trị gia. Nhưng với tôi, ông chỉ là ông nội. Hai ông cháu đã chơi golf với nhau nhiều năm", cô nói trong video. "Golf là môn thể thao ưa thích của ông, trở thành phương thức mà chúng tôi dành thời gian bên nhau. Qua nhiều năm, tôi học được rất nhiều điều từ những buổi chơi golf cùng ông, không chỉ kiến thức về golf, mà còn về cuộc sống".

Hồng Hạnh (Theo NDTV)