Ông Trump chỉ trích thẩm phán Tòa Tối cao 'bất trung' với Hiến pháp

Tổng thống Trump cho rằng một số thẩm phán Tòa Tối cao "không yêu nước" và "bất trung" với Hiến pháp khi ra phán quyết bác bỏ thuế đối ứng.

"Tôi cảm thấy rất hổ thẹn với một số thẩm phán Tòa án Tối cao vì họ đã không đủ can đảm để làm điều đúng đắn cho đất nước", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng ngày 20/2. "Họ rất không yêu nước và bất trung với Hiến pháp của chúng ta".

Ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn chỉ trích những thẩm phán này "ngu ngốc và ba phải", trong đòn công kích chưa quyết liệt chưa từng thấy nhắm vào các thẩm phán Tòa án Tối cao, trong đó có một số người từng được ông đề cử.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết với tỷ lệ 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống rằng các chính sách thuế quan toàn cầu sâu rộng của ông Trump là bất hợp pháp.

Chánh án John Roberts cùng hai thẩm phán Amy Coney Barrett và Neil Gorsuch, đều thuộc phe bảo thủ, đã cùng với ba thẩm phán phe cấp tiến thông qua phán quyết. Đây được xem là thất bại lớn đầu tiên của Tổng thống Trump tại tòa án mà phe bảo thủ chiếm ưu thế kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/2. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu ông có hối hận khi đề cử các thẩm phán Barrett và Gorsuch vào Tòa án Tối cao hay không, Tổng thống Mỹ cho biết ông "không muốn nói" về điều đó.

"Tôi nghĩ quyết định của họ thật tồi tệ. Tôi nghĩ đó là nỗi hổ thẹn cho hai người họ và cả gia đình họ", ông nói.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích phán quyết "thật sự đáng thất vọng". Ông cáo buộc các thẩm phán do đảng Dân chủ đề cử vào tòa án luôn "tự động bỏ phiếu chống" bất kỳ điều gì làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, thêm rằng "họ cũng là một sự sỉ nhục đối với quốc gia".

"Những thẩm phán khác nghĩ rằng họ đang làm điều đúng đắn về mặt chính trị, điều đã xảy ra quá thường xuyên trước đây", ông nói, chỉ trích họ "bợ đỡ các đảng viên Cộng hòa trên danh nghĩa (RINO) và phe Dân chủ cấp tiến cực tả".

Ông Trump dành nhiều lời khen ngợi cho các thẩm phán bảo thủ bỏ phiếu ủng hộ quyền hạn áp thuế của Tổng thống Mỹ, gồm Clarence Thomas, Samuel Alito và Brett Kavanaugh, người cũng do ông Trump bổ nhiệm vào tòa án. Ông cảm ơn ba người vì "sức mạnh, trí tuệ và tình yêu đối với đất nước".

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến Kavanaugh, người đã viết một văn bản phản đối dài 63 trang chống lại phán quyết về thuế quan, gọi thẩm phán này là "thiên tài" và nói rằng mình "rất tự hào về ông ấy".

Ông chủ Nhà Trắng còn cáo buộc phán quyết của Tòa án Tối cao "có sự can thiệp từ nước ngoài" nhưng không nêu bằng chứng.

"Tôi cho rằng tòa án đã bị chi phối bởi lợi ích nước ngoài. Các lợi ích này được đại diện bởi những người mà tôi tin rằng có tầm ảnh hưởng quá mức. Họ có rất nhiều ảnh hưởng đối với Tòa án Tối cao, có thể là thông qua sự đe dọa, tôn trọng hay tình bạn, tôi cũng không rõ nữa", ông nói.

Các thẩm phán Tòa án Tối cao chưa bình luận về những lời công kích của ông Trump.

Tổng thống Trump cùng ngày cũng ký ban hành sắc lệnh áp thuế quan toàn cầu 10% đối với tất cả các nước, có hiệu lực "gần như ngay lập tức".

Thanh Tâm (Theo AFP)