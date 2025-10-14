Ông Trump chỉ trích tạp chí Mỹ vì 'bức ảnh tệ nhất mọi thời đại'

Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng với Time khi tạp chí chọn bức ảnh chụp ông từ góc thấp để làm trang bìa.

"Tạp chí Time đã viết một bài khá hay về tôi, nhưng bức ảnh này có lẽ là tệ nhất mọi thời đại. Họ làm tóc tôi biến mất rồi để một thứ gì đó trông như một chiếc vương miện cực kỳ nhỏ trên đầu tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho biết chưa bao giờ thích ảnh chụp từ góc thấp và nhận định "đây là bức ảnh cực kỳ tệ, xứng đáng bị lên án". "Họ đang làm gì vậy và tại sao họ làm như thế", ông Trump viết.

Trang bìa được tạp chí Time công bố ngày 13/10. Ảnh: Time

Trang bìa mà ông Trump đề cập được tạp chí Time công bố vào ngày 13/10, dành cho số sẽ phát hành ngày 10/11. Các tiêu đề trên trang bìa là "Chiến thắng của ông ấy", "Lãnh đạo mà Israel cần" và "Gaza phục hồi ra sao". Bức ảnh chụp Tổng thống Mỹ từ bên dưới trong nắng chói chang. Phía sau đầu ông Trump là hai ký tự M và E trong tên của tạp chí.

Bài viết trong số tạp chí này nhận định giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận giữa Israel và Hamas là "thành tựu đặc trưng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump", cũng như đánh giá đây là bước ngoặt chiến lược cho vấn đề Trung Đông.

Ông Trump đưa ra bình luận vài giờ sau khi kết thúc chuyến đi tới Tel Aviv, Jerusalem và Sharm el-Sheikh, nơi Tổng thống Mỹ ký tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza với lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Trở về nhà, thủ đô Washington an toàn và tươi đẹp. Tôi đã làm được rất nhiều việc. Công việc rất bận rộn nhưng tôi rất hài lòng. Đó là trải nghiệm độc nhất vô nhị", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump kêu gọi các quốc gia "đã chiến đấu lâu dài và gian khổ vì khu vực này giờ phải đoàn kết lại và hoàn thành công việc". "Gaza chỉ là một phần, điều quan trọng nhất là hòa bình ở Trung Đông", ông viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza tại Sharm El Sheikh, Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: AP

Ông Trump hồi tháng 9 đưa ra kế hoạch hòa bình 20 điểm về Dải Gaza. Trong số này, Israel và Hamas đã thực hiện đề xuất trao đổi tù nhân và con tin trong giai đoạn một của lệnh ngừng bắn ký ngày 9/10. Theo lộ trình của ông Trump, Israel sau đó sẽ rút quân khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Hamas ngày 13/10 thúc giục ông Trump và các bên trung gian của thỏa thuận Gaza tiếp tục giám sát Israel để ngăn họ "gây hấn nhằm vào người dân chúng tôi". Ông Trump nhiều lần bày tỏ tin tưởng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì.

Nguyễn Tiến (Theo Politico, AFP, AP)