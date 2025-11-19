Ông Trump chỉ trích phóng viên, dọa tước giấy phép đài truyền hình Mỹ

Tổng thống Trump nổi giận, dọa rút giấy phép của ABC News sau khi phóng viên đài hỏi về công việc kinh doanh của gia đình ông và vụ bê bối Epstein.

Trong buổi tiếp Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng ngày 18/11, phóng viên ABC News Mary Bruce hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump về cáo buộc gia đình ông thực hiện giao dịch không phù hợp tại Trung Đông.

Phóng viên Bruce cũng chất vấn Thái tử Mohammed rằng "tình báo Mỹ nhận định ông liên quan vụ sát hại một nhà báo, các gia đình nạn nhân vụ tấn công ngày 11/9/2001 cũng rất giận dữ khi ông có mặt tại Phòng Bầu dục, tại sao người Mỹ nên tin tưởng ông?".

Tổng thống Trump giận dữ ngắt lời phóng viên này, nói "ABC đưa tin giả và là một trong những đơn vị tệ hại nhất trong lĩnh vực truyền thông". "Tôi không liên quan gì đến công việc kinh doanh của gia đình", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/11. Ảnh: AP

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng cho rằng Thái tử Mohammed liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post năm 2018. Tuy nhiên, ông Trump ủng hộ lời phủ nhận của Thái tử Mohammed về thông tin trên. "Bà không cần làm khách của chúng ta xấu hổ bằng cách hỏi như vậy", ông nói.

Phóng viên Bruce sau đó hỏi về vụ bê bối liên quan Jeffrey Epstein, tỷ phú ấu dâm tự sát trong tù năm 2019. Ông Trump và Epstein từng là bạn bè nhưng bất hòa vào năm 2004 vì một thỏa thuận bất động sản.

"Tôi không bận tâm đến câu hỏi mà là thái độ của cô. Tôi cho rằng cô là một phóng viên tồi tệ", Tổng thống Trump nói. "Tôi không liên quan gì đến Jeffrey Epstein, vụ bê bối này là một trò lừa bịp và kênh truyền hình của cô là một trong các thủ phạm".

Ông Trump cho rằng ABC News "cần bị tước giấy phép vì đưa tin giả và sai lệch", đồng thời thúc giục lãnh đạo Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) xem xét lại việc này. Tổng thống Trump sau đó chỉ vào phóng viên Bruce và nói "không hỏi thêm gì nữa".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)