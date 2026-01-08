Ông Trump chỉ trích Na Uy không trao Nobel Hòa bình cho mình

Tổng thống Trump tuyên bố đã giúp kết thúc 8 cuộc xung đột và chỉ trích Na Uy là "ngớ ngẩn" vì đã không trao giải Nobel Hòa bình cho ông.

"Hãy nhớ rằng, chính tay tôi đã chấm dứt 8 cuộc xung đột, vậy mà Na Uy, một thành viên NATO, lại thật ngớ ngẩn khi quyết định không trao giải Nobel Hòa bình cho tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 viết trên mạng xã hội Truth Social. "Nhưng điều đó không quan trọng! Điều quan trọng là tôi đã cứu sống hàng triệu sinh mạng".

Ông tuyên bố nếu không có Mỹ, Nga đã "kiểm soát toàn bộ Ukraine". Tổng thống cũng khẳng định công lao của mình khi khiến các nước NATO phải tăng chi tiêu quân sự từ mức 2% lên 5% GDP, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mỹ đối với NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Trung tâm Kennedy ở Washington hôm 6/1. Ảnh: AFP

"Mọi người đều nói rằng điều đó không thể thực hiện được, nhưng thực tế là có thể, bởi vì hơn tất cả, họ đều là bạn của tôi", ông cho hay. "Hãy nhớ này, những người hâm mộ NATO cuồng nhiệt, họ từng chỉ chi 2% GDP và hầu hết đều không thanh toán hóa đơn của mình cho đến khi tôi xuất hiện. Mỹ đã thật ngớ ngẩn khi chi trả thay cho họ!".

"Nga và Trung Quốc hoàn toàn không sợ NATO nếu thiếu Mỹ. Tôi nghi ngờ liệu NATO có sát cánh cùng chúng ta nếu chúng ta thực sự cần họ hay không. Mọi người đều may mắn vì tôi đã tái thiết quân đội trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và vẫn tiếp tục làm điều đó", Tổng thống cho biết thêm.

Dù vậy, kết thúc bài viết dài của mình, ông vẫn cam kết Mỹ "sẽ luôn sát cánh cùng NATO, ngay cả nếu họ không sát cánh cùng chúng ta".

Ủy ban Nobel Na Uy hồi tháng 10 năm ngoái trao giải cho Maria Corina Machado, thủ lĩnh phe đối lập ở Venezuela, "vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của bà trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và đấu tranh để chuyển đổi một cách công bằng, hòa bình sang nền dân chủ".

Đề cử Nobel Hòa bình có hạn chót vào 31/1/2025, trong khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai ở Nhà Trắng ngày 20/1/2025. Tổng thống Mỹ từng khen ngợi chủ nhân Nobel Hòa bình đến từ Venezuela, thừa nhận quyết định từ ủy ban thực tế tập trung vào năm 2024 khi ông còn đang vận động tranh cử, nhưng ông cũng cho rằng những đóng góp của bản thân đối với hòa bình thế giới là quá lớn và nên được trao giải.

Tổng thống Trump năm qua đã tích cực tham gia hòa giải các cuộc xung đột toàn cầu. Khi xung đột ở biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra hồi tháng 7 năm ngoái, ông đã điện đàm riêng với lãnh đạo hai nước, cảnh báo hậu quả nếu họ không chấm dứt giao tranh. Dưới sức ép từ Mỹ, hai bên đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện tại Malaysia, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên sau đó, xung đột vẫn bùng phát trở lại.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố đã giúp chấm dứt cuộc giao tranh trong vòng 4 ngày giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5/2025 hay can thiệp để khiến Tel Aviv và Tehran xuống thang căng thẳng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6. Ông còn đang tích cực tham gia vào nỗ lực dàn xếp một thỏa thuận hòa bình cho Nga và Ukraine.

Vũ Hoàng (Theo AFP, AP, Reuters)