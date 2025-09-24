Ông Trump chỉ trích đài ABC để Jimmy Kimmel quay lại

Ông Trump chỉ trích đài ABC khôi phục lại vị trí cho Jimmy Kimmel, sau vụ MC này gây bất bình với bình luận về vụ ám sát Charlie Kirk.

"Không thể tin nổi ABC tin giả vẫn trao công việc cho Jimmy Kimmel. ABC trước đó báo cho Nhà Trắng rằng chương trình của Kimmel đã bị hủy. Có chuyện gì xảy ra giữa lúc đó và bây giờ thế, khi khán giả của ông ta không còn, tài năng thì chưa bao giờ có. Tại sao nhà đài lại muốn một nhân sự kém cỏi, thiếu hài hước và khiến kênh truyền hình của mình gặp nguy khi phát sóng nội dung 99% rác rưởi tâng bốc đảng Dân chủ", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/9.

Jimmy Kimmel tiếp tục dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya ngày 23/9. Ảnh: AP

Ông Trump cũng cáo buộc Kimmel thuộc Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và việc người này lên sóng truyền hình là sự hỗ trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của đảng này. Tổng thống Mỹ dọa kiện ABC.

"Tôi nghĩ ta sẽ thử ABC về vụ này. Hãy chờ mà xem. Lần trước tôi kiện họ, họ đã đưa tôi 16 triệu USD. Vụ này nghe còn dễ dàng hơn", ông Trump đe dọa.

Kimmel trở lại chương trình trò chuyện đêm khuya của đài ABC hôm 23/9, một tuần sau khi bị đình chỉ vì những phát ngôn gây tranh cãi về vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk.

Trong đêm đầu tiên trở lại sóng truyền hình, Kimmel cân bằng giữa phong cách hài hước thường thấy và kiềm chế hơn để xử lý làn sóng phẫn nộ nhằm vào bản thân.

"Tôi chưa bao giờ có ý định xem nhẹ vụ sát hại một người. Tôi nghĩ không có gì đáng cười ở đây cả", Kimmel nghẹn ngào nói, thêm rằng bản thân không có ý định đổ lỗi cho bất cứ nhóm nào về hành động "của một cá nhân rõ ràng bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng".

Người dẫn chương trình này trước đó hứng chỉ trích vì nói rằng phe bảo thủ đang cố ghi điểm từ vụ ám sát Kirk và còn đùa rằng việc Tổng thống Trump thương tiếc Kirk giống "đứa trẻ thương tiếc con cá cảnh".

Lãnh đạo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr mô tả những nhận xét của Kimmel "là hành vi tồi tệ chưa từng có". Ông ngụ ý FCC có thể thu hồi giấy phép của các đài liên kết với ABC như một cách để buộc họ phải trừng phạt Kimmel. Hai đài địa phương liên kết với ABC đã ngừng phát sóng chương trình của Kimmel.

Ngọc Ánh (Theo Hill, AP, NBC)