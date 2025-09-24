Ông Trump chỉ trích các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine

Ông Trump nói trước Đại hội đồng LHQ rằng việc một số nước phương Tây gần đây công nhận Nhà nước Palestine là hành vi trao thưởng cho Hamas.

"Như thể để khuyến khích xung đột kéo dài, một số thành viên trong Liên Hợp Quốc đang đơn phương công nhận Nhà nước Palestine. Đây sẽ là phần thưởng rất lớn dành cho Hamas sau những hành động khủng khiếp mà họ gây ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày 23/9.

Pháp, Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha, Bỉ, Malta, Monaco và Luxembourg đã công nhận Nhà nước Palestine trong vài ngày qua. Động thái này xuất phát từ nỗi bất bình với cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza và nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, song khiến Israel và đồng minh thân cận của nước này là Mỹ rất tức giận.

Tại Đại hội đồng, ông Trump cho rằng các cường quốc nên tập trung vào việc đảm bảo những con tin còn lại ở Gaza được trả tự do.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Ảnh: AFP

"Thay vì nhượng bộ trước yêu sách của Hamas, những người mong muốn hòa bình nên đồng lòng với thông điệp duy nhất là hãy trả tự do cho con tin ngay lập tức, chỉ cần thả con tin mà thôi", ông Trump nói, nhấn mạnh Hamas phải trả con tin còn sống cũng như thi thể những người đã chết trong lúc bị giam. "Chúng ta phải chấm dứt chiến sự ở Gaza ngay lập tức để đạt mục tiêu đó".

Giới phân tích đánh giá việc một số quốc gia gần đây công nhận Nhà nước Palestine khó có thể thay đổi tình hình thực địa, nhưng vẫn giúp Nhà nước Palestine cải thiện đáng kể vị thế trong nỗ lực trở thành quốc gia có chủ quyền thực sự.

Liên quan vấn đề Ukraine, ông Trump chỉ trích gay gắt các đồng minh châu Âu, cũng như Trung Quốc và Ấn Độ, vì đã không dừng mua dầu từ Nga. Ông nhiều lần đề cập khả năng trừng phạt Nga, nhưng vẫn chưa thực hiện.

"Trong trường hợp Nga không muốn đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự, Mỹ hoàn toàn sẵn sàng áp đặt thuế quan nặng nề, việc làm mà tôi tin rằng sẽ rất nhanh chóng chấm dứt đổ máu", ông Trump nói. "Nhưng để các biện pháp này hiệu quả, tất cả quốc gia châu Âu, những người có mặt ở đây, sẽ phải cùng chúng tôi áp đặt biện pháp tương tự".

Ông không nêu chi tiết các biện pháp, nhưng đang xem xét gói bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia làm ăn với Nga. Những khách hàng mua dầu chính của Nga tại châu Âu là Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người đứng đầu Nhà Trắng đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 23/9.

Trong bài phát biểu dài 56 phút, Tổng thống Mỹ cũng cho biết các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Mỹ nhắm vào xuồng bị cáo buộc chở ma túy từ Venezuela đã phát đi cảnh báo nghiêm khắc.

"Gửi tới tất cả những kẻ buôn ma túy vào Mỹ, hãy coi chừng, chúng tôi sẽ xóa sổ các người", ông Trump nói.

Ông khẳng định mỗi chiếc xuồng bị bắn nổ chứa lượng ma túy có thể giết hơn 25.000 người Mỹ, song không đưa ra bằng chứng.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)