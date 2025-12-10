Ông Trump: 'Châu Âu suy tàn, yếu đuối'

Ông Trump chỉ trích châu Âu về vấn đề dân nhập cư và Ukraine, làm rạn nứt thêm quan hệ giữa Mỹ với một số đồng minh lâu đời.

"Phần lớn quốc gia châu Âu đang suy tàn", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Politico được công bố ngày 9/12. Ông Trump cho rằng các chính sách của châu Âu về dân nhập cư là thảm họa, nhận định các nước như Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Thụy Điển đang bị hủy diệt bởi vấn đề này.

"Họ chỉ muốn giữ gìn hình ảnh chính trị nên không xử lý mạnh tay, điều đó khiến họ yếu đuối", ông nói.

Tổng thống Trump còn chỉ trích các nước châu Âu về vấn đề Ukraine, trong bối cảnh bất đồng ngày càng tăng về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất mà nhiều bên lo ngại sẽ buộc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga. "Họ nói mà không làm và xung đột cứ thế tiếp diễn", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 8/12. Ảnh: AP

Cuộc phỏng vấn của ông Trump làm gia tăng lo ngại của nhiều nước châu Âu sau khi Mỹ công bố chiến lược an ninh vào tuần trước, trong đó kêu gọi "nuôi dưỡng sự phản kháng tại châu Âu với vấn đề di cư" và cảnh báo nguy cơ "xóa sổ nền văn minh".

Anh, Ba Lan, Đức và Thụy Điển chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump. Alice Rufo, quan chức cấp cao của Bộ Quân đội Pháp, nhận xét chiến lược an ninh mới "phơi bày một cách phũ phàng lập trường tư tưởng của Mỹ".

Ông Trump cũng có lời lẽ gay gắt với Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky. "Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng để Ukraine tổ chức bầu cử, họ đang lợi dụng chiến sự để không tổ chức, như vậy là không dân chủ", ông nói.

Ukraine vốn có lịch tổ chức bầu cử vào tháng 3/2024, song hoãn hoạt động này do xung đột với Nga. Đề xuất của Mỹ về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine có yêu cầu Kiev phải tổ chức bầu cử.

Tổng thống Trump nhắc lại cáo buộc rằng ông Zelensky chưa đọc đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra. "Sẽ rất tốt nếu ông ấy đọc nó. Đang có rất nhiều người thiệt mạng", ông Trump nói.

Đáp lại bình luận của ông Trump, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu an ninh được đảm bảo. Ông Zelensky cho biết sẽ gửi bản cập nhật của Ukraine đối với đề xuất của Mỹ vào ngày 10/12.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)