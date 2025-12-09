Ông Trump: Châu Âu đang đi theo 'hướng xấu'

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng châu Âu đang theo "hướng rất xấu", vài ngày sau khi Nhà Trắng chỉ trích khu vực này trong chiến lược an ninh mới.

"Châu Âu phải rất cẩn trọng. Họ đang làm quá nhiều thứ. Chúng tôi muốn giữ cho châu Âu là châu Âu", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 8/12, sau khi chỉ trích khoản tiền phạt "tồi tệ" 140 triệu USD mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk.

Musk hôm 6/12 nói rằng EU "nên giải tán và trả lại chủ quyền cho từng quốc gia", sau khi EU xác định X vi phạm nghĩa vụ minh bạch theo Luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Các vi phạm bao gồm thiết kế gây hiểu lầm cho "dấu kiểm định màu xanh" của nền tảng, không cung cấp quyền truy cập dữ liệu công cộng cho các nhà nghiên cứu, không minh bạch đầy đủ về quy định quảng cáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 3/12. Ảnh: AFP

Ông Trump đánh giá châu Âu đang đi theo những hướng không tốt, khiến tình hình rất tệ với người dân. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh "không muốn châu Âu thay đổi quá nhiều".

EU chưa phản hồi về phát ngôn của ông Trump.

Nhà Trắng hôm 5/12 công bố chiến lược an ninh quốc gia, tài liệu mỗi tổng thống Mỹ chỉ đưa ra một lần trong nhiệm kỳ nhằm giúp định hướng phân bổ ngân sách, xác lập ưu tiên trong hoạch định chính sách của cơ quan liên bang. Trong tài liệu có nội dung chỉ trích châu Âu đang vận hành cứng nhắc và đối mặt với "sự xóa sổ nền văn minh" do di cư.

EU trong khi đó khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của khối, không phải lúc nào hai bên cũng chung quan điểm về mọi vấn đề, nhưng "nguyên tắc cốt lõi vẫn không thay đổi".

Tổng thống Mỹ và các đồng minh châu Âu ngày càng bất đồng, nhất là về kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine. Châu Âu lo ngại rằng Mỹ muốn buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ với Nga để có thể ký kết lệnh ngừng bắn.

Ngọc Ánh (Theo AFP)