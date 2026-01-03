Ông Trump chặn thương vụ chip 3 triệu USD

Một thương vụ thâu tóm ngành chip trị giá 3 triệu USD vừa bị Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn chặn vì cho rằng đe dọa an ninh.

Tổng thống Donald Trump hôm 2/1 hạ lệnh chặn thương vụ mua lại tài sản trị giữa hai công ty Mỹ là HieFo và Emcore. Theo đó, công ty quang điện tử HieFo đã hoàn tất mua lại mảng kinh doanh chip và hoạt động sản xuất tấm bán dẫn indium-phosphide của Emcore với giá 2,92 triệu USD vào năm 2024.

Emcore là công ty chuyên về hàng không vũ trụ và quốc phòng, trụ sở tại New Jersey. Trong khi, sắc lệnh của Nhà Trắng xác định HieFo "được kiểm soát bởi một công dân Trung Quốc" và thỏa thuận khiến tổng thống tin rằng công ty này có thể "thực hiện các hành động đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ".

Sắc lệnh không nêu tên cá nhân hoặc chi tiết các mối lo ngại của ông Trump. "Giao dịch này bị cấm", ông nói. Tổng thống Mỹ ra lệnh cho HieFo "thoái vốn tất cả các quyền lợi và quyền sở hữu trong tài sản của Emcore, bất kể ở đâu", trong vòng 180 ngày.

Trước đó, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ đã xác định một rủi ro an ninh quốc gia trong cuộc điều tra về thương vụ này. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ không nêu rõ cụ thể rủi ro nào.

HieFo và Emcore chưa đưa ra bình luận. Theo thông tin công khai, HieFo đồng sáng lập bởi Genzao Zhang, cựu Phó chủ tịch kỹ thuật Emcore và Harry Moore, cựu Giám đốc bán hàng cấp cao Emcore.

Phiên An (theo Reuters)