Ông Trump châm chọc ông Macron đeo kính râm tại Davos

"Tôi đã thấy Emmanuel Macron hôm qua, với cặp kính râm rất đẹp", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1, nhắc đến người đồng cấp Pháp rồi dừng lại một chút.

"Chuyện quái gì xảy ra thế này?", ông Trump nói, đổi tông giọng khiến khán giả phía dưới bật cười. Tuy nhiên, ẩn sau lời châm chọc của ông Trump là mối bất đồng ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia đồng minh về nhiều vấn đề như kinh tế, lãnh thổ cũng như tương lai của NATO, theo giới quan sát.

Ông Trump châm chọc ông Macron khi phát biểu ở Davos, Thụy Sĩ.

Ông Trump cũng nhanh chóng chỉ trích ông Macron "cố tỏ ra cứng rắn" trong các cuộc thảo luận trước đây về giá thuốc, cáo buộc Tổng thống Pháp do dự trong việc nâng giá thuốc cho sát với mức của Mỹ.

"Tôi đã nói với ông ấy rằng 'Emmanuel, ông đã hưởng lợi từ Mỹ suốt 30 năm qua nhờ giá thuốc kê đơn rẻ. Ông thực sự nên làm và sẽ phải làm điều đó'", ông Trump tiếp tục.

Chính quyền Trump gần đây nỗ lực giảm giá thuốc trong nước, đạt thỏa thuận giảm giá với nhiều hãng dược phẩm, đồng thời gắn mức chi trả của chương trình Medicare với mức giá thấp nhất mà các hãng dược áp dụng tại các quốc gia phát triển khác. Ông Trump cho rằng người Mỹ đang phải trợ giá cho mức giá thấp của dược phẩm ở nước ngoài, trong đó có Pháp.

"Nếu ông không tăng giá thuốc, tôi sẽ áp thuế 25% với mọi thứ các ông bán tới Mỹ. Tôi sẽ áp thuế 100% với rượu vang và sâm panh của các ông", Tổng thống Mỹ nói.

Sau khi đưa ra lời đe dọa, ông Trump lại quay sang tán dương ông Macron. "Tôi thích ông ấy, thật sự thích", ông nói. "Thật khó tin, phải không?".

Tổng thống Macron ngày 20/1 gây chú ý khi phát biểu tại WEF với một cặp kính râm kiểu phi công, tròng xanh phản quang. Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội.

"Tổng thống đeo kính do bị nhạy cảm với ánh sáng, cho đến khi vấn đề nhỏ đã được đề cập hồi tuần trước tự khỏi", người phát ngôn Điện Elysee trả lời euronews.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính râm khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1/2026. Ảnh: Reuters

Vài ngày trước đó, mắt phải của ông Macron có triệu chứng đỏ và sưng khi phát biểu trước các thành viên lực lượng vũ trang diễn ra ở căn cứ không quân Istres, miền nam Pháp. Ông xin lỗi mọi người vì xuất hiện "với vẻ ngoài kém thẩm mỹ", song khẳng định bệnh lý mà mình đang gặp phải "hoàn toàn vô hại". Ông còn pha trò rằng mọi người hãy xem đó là "mắt hổ" thể hiện sự quyết tâm.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)