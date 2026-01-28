Ông Trump cảnh báo 'thời gian đang cạn dần' với Iran

Tổng thống Trump tuyên bố Iran sắp hết thời gian để đạt thỏa thuận, sau khi Tehran tuyên bố không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.

"Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một thỏa thuận công bằng và thỏa đáng, không vũ khí hạt nhân, cũng như có lợi cho mọi bên. Thời gian đang cạn dần", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm nay.

Ông tuyên bố "hạm đội khổng lồ" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang hướng tới Iran, nhấn mạnh đội tàu này lớn hơn lực lượng Mỹ triển khai gần Venezuela. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng ông từng ra lệnh tập kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025 sau khi Tehran từ chối thỏa thuận, khiến quốc gia này "bị tàn phá nghiêm trọng".

"Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn. Đừng khiến điều đó lặp lại", lãnh đạo Mỹ cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Clive, Iowa hôm 27/1. Ảnh: AP

Bình luận về bài đăng của ông Trump, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, song cũng sẽ "tự vệ và đáp trả theo cách chưa từng có nếu bị ép buộc".

Cảnh báo được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố "tiến hành nỗ lực ngoại giao thông qua đe dọa quân sự không bao giờ hiệu quả hay hữu ích". "Nếu muốn các cuộc đàm phán thành hình, họ phải từ bỏ những lời đe dọa, yêu sách quá đáng và ngừng nêu ra những vấn đề phi lý", ông nói.

Ngoại trưởng Iran khẳng định không liên lạc với Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, trong những ngày gần đây và nhấn mạnh Tehran "không tìm cách đàm phán".

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.

Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục triển khai khí tài đến gần Iran. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 26/1 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắt đầu làm nhiệm vụ ở khu vực.

Iran đang liên hệ với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, được cho là nhằm kêu gọi ủng hộ của những quốc gia này. Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ngày 27/1 khẳng định sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ nước này "bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran".

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)