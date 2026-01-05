Ông Trump cảnh báo kịch bản Iran 'bị giáng đòn nặng'

Tổng thống Trump cảnh báo Tehran sẽ bị Washington "giáng đòn nặng" nếu còn có thêm người biểu tình ở nước này thiệt mạng.

"Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao tình hình", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một ngày 4/1, đề cập tới các cuộc biểu tình ở Iran hiện nay. "Nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng, họ sẽ bị Mỹ trừng phạt rất nặng nề".

Chính phủ Iran chưa phản hồi về tuyên bố của ông Trump.

Cùng ngày, truyền thông địa phương và các nhóm quan sát ở Iran cho biết đã nổ ra những cuộc đụng độ mới giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. AFP dẫn các số liệu thống kê cho biết ít nhất 12 người, gồm cả dân thường và lực lượng an ninh Iran, đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình hôm 28/12 năm ngoái.

Biểu tình ở Iran hiện diễn ra ở 23 trong tổng số 31 tỉnh của nước này và ảnh hưởng tới ít nhất 40 thành phố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một ngày 4/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố Mỹ sẽ ứng cứu nếu chính phủ Iran "giết hại người biểu tình ôn hòa", sau khi ghi nhận những trường hợp thiệt mạng đầu tiên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích cảnh báo từ ông Trump là "liều lĩnh và nguy hiểm". Ông Araghchi nói thêm lực lượng vũ trang Iran đang trong tình trạng sẵn sàng và "biết chính xác mục tiêu cần nhắm đến" trong trường hợp bị tấn công.

"Chính Tổng thống Trump từng điều Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong lãnh thổ Mỹ, ông ấy hiểu rõ nhất các cuộc tấn công phá hoại tài sản công cộng là không thể dung thứ", ông Araghchi cho biết, thêm rằng Iran "kiên quyết bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ".

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cuối tuần trước cũng lên tiếng về làn sóng biểu tình, cho biết các cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu của những tiểu thương là "chính đáng", nhưng "những kẻ gây rối phải bị trừng trị".

Sóng biểu tình Iran bùng phát từ hôm 28/12, khi giới tiểu thương ở thủ đô Tehran tổ chức đình công nhằm phản đối tình hình kinh tế trì trệ và giá cả tăng cao. Phong trào sau đó lan rộng sang các khu vực khác tại Iran, với sự tham gia của tầng lớp sinh viên.

Ngọc Ánh (Theo AFP, BBC, Haaretz)