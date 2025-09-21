Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu Taliban không giao căn cứ Bagram

Tổng thống Trump cảnh báo "những điều tồi tệ sẽ xảy ra" nếu Afghanistan không giao lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram cho Mỹ.

"Những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Afghanistan không trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, chính là nước Mỹ", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/9, nhưng không nêu cụ thể về những biện pháp có thể tiến hành.

Phát biểu được đưa ra sau khi chính quyền Taliban bác bỏ khả năng cho phép Mỹ trở lại kiểm soát căn cứ Bagram, nhưng sẵn sàng đối thoại về hợp tác song phương.

Giới chức Taliban chưa bình luận về cảnh báo mới của ông Trump.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 19/9. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ hôm 18/9 tuyên bố nước này "đang tìm cách lấy lại căn cứ Bagram". Ông không xác nhận liệu Washington có đang đàm phán với Taliban về vấn đề này hay không, nhưng khẳng định ông có đòn bẩy vì chính quyền tại Afghanistan "cần nhiều thứ từ Mỹ".

CNN dẫn lời các nguồn thạo tin tiết lộ rằng ông Trump và giới chức an ninh quốc gia Mỹ đã âm thầm thảo luận về khả năng đòi lại Bagram trong nhiều tháng qua. Mỹ muốn dùng căn cứ Bagram để giám sát Trung Quốc, do khoảng cách khá gần với biên giới nước này. Ông Trump cũng than phiền về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Afghanistan.

Bên cạnh đó, Washington cũng muốn thiết lập trung tâm chống khủng bố để đối phó phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tận dụng nguồn khoáng sản của Afghanistan và có thể mở lại cơ sở ngoại giao ở nước này. Tất cả những mục tiêu này đều đòi hỏi Mỹ tái lập hiện diện quân sự ở Afghanistan.

Vị trí căn cứ Bagram và Trung Quốc. Đồ họa: NBC News

Sân bay quân sự Bagram, nằm cách thủ đô Kabul khoảng 40 km về phía bắc, được Liên Xô xây dựng từ thập niên 1950 và sử dụng trong hàng chục năm sau đó. Nó được Mỹ mở rộng trong chiến dịch can thiệp vào Afghainstan sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001và trở thành căn cứ then chốt của Washington tại khu vực.

Vào giai đoạn đỉnh điểm, nơi đây có hơn 100.000 binh sĩ đồn trú, hai đường băng dài, bệnh viện và một nhà giam.

Cựu tổng thống Joe Biden hồi tháng 7/2021 ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút toàn bộ lực lượng khỏi Bagram, khi lực lượng Taliban áp sát thủ đô Kabul.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2023 kết luận quyết định rời bỏ căn cứ Bagram góp phần khiến cuộc di tản hỗn loạn tại sân bay Kabul vào tháng 8/2021 trở nên nghiêm trọng hơn, biến sân bay quốc tế Hamid Karzai trở thành lối sơ tán duy nhất khỏi Afghanistan.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)